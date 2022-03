Vodafone a T-Mobile spojují síly, zbudují milion přípojek pro rychlý internet

Projekt by v praxi mohl přinést efektivnější a šetrnější postup výstavby, bude například potřeba výrazně méně samostatných výkopových prací a zkrátí se celkový čas výstavby. Vedle společné výstavby si T-Mobile a Vodafone vzájemně zpřístupní již vybudované přípojky v Praze, v Brně a dalších městech.

Již na konci roku 2020 podepsal T-Mobile smlouvu s firmou CETIN o společném vybudování optických přípojek do stovek tisíc domácností. V současnosti má T-Mobile přes 284 tisíc přípojek. Vodafone nabízí připojení k internetu o rychlosti jeden gigabit za sekundu pro 1,6 milionu domácností a firem zejména díky převzetí největší tuzemské kabelové sítě UPC.

„Už dnes Vodafone nabízí připojení k internetu rychlostí jeden Gbit/s pro 1,6 milionu domácností a firem. Po dokončení projektu bude Vodafone nabízet multi-gigabitové připojení více než polovině českých domácností. Souběžně budeme dál zlepšovat parametry naší stávající sítě. Chceme přispět k tomu, aby se Česká republika zařadila mezi nejvyspělejší státy světa. A k tomu jsou kvalitní sítě potřeba,“ uvedl generální ředitel Vodafonu Petr Dvořák.

„Stabilní a dostupné připojení zvládající velký objem přenášených dat je pro konkurenceschopnost lokálních firem, ale vůbec celé země naprosto klíčové. Už v loňském roce se nám podařilo přivést k optice 284 tisíc domácností v 75 městech a dohoda o spolupráci nám umožní postup výstavby klíčových infrastruktur výrazně zrychlit. Do projektu vnášíme své know-how v budování optické infrastruktury a nejmodernější technologie v oblasti FTTH – Fiber to The Home,“ dodal generální ředitel T-Mobilu José Perdomo Lorenzo.

Detaily přijdou později

Na vybudovaných přípojkách si budou operátoři konkurovat maloobchodními nabídkami, což by mohlo přinést nižší ceny zákazníkům. Projekt společné výstavby je teprve na začátku a o jeho dalších detailech budou T-Mobile a Vodafone podle čtvrtečního sdělení informovat později.

T-Mobile je s 6,3 milionu zákazníků největším mobilním operátorem na trhu a svou sítí páté generace pokrývá 21 procent obyvatel Česka. Firma patří do mezinárodní skupiny Deutsche Telekom.

Vodafone Czech Republic je součástí globální skupiny Vodafone Group. Poskytuje Vodafone služby více než 4,5 milionu zákazníků, z toho zhruba 3,9 milionu připadá na mobilní služby, dalších přibližně 700 tisíc. na fixní služby.