Vodafone zrychlil přenosný internet. Nově sviští za akční cenu s limitem

Připojení bez kabelu Naplno, tedy přenosný internet na doma či chatu od Vodafonu nabízel doposud jedinou variantu připojení. Zákazník s ní má za 490 korun (260 Kč v případě, že má od Vodafonu i pevný internet) měsíčně k dispozici 60GB datový objem s rychlostí stahování 20 Mb/s (odesílání dat rychlostí 4 Mb/s). Tuto 4G variantu operátor nově rozšířil o druhou variantu bezdrátového internetového připojení.

Nový tarif Připojení bez kabelu Naplno 5G, jak už název naznačuje, přináší připojení přes vysokorychlostní 5G síť. Tou Vodafone v současnosti pokrývá více než 75 % české populace. Rychlost stahování i odesílání dat je tak u nového tarifu oproti dosavadní 4G variantě více než sedminásobná: 150 Mb/s stahování a 30 Mb/s odesílání.

Nový tarif s datovým limitem 300 GB, kdy tato datová porce pokryje i videohovory, hraní her a sledování filmů, vyjde na 777 Kč měsíčně. Operátor jej však aktuálně nabízí za akčních 577 Kč. Potřebný 5G modem, který si můžete vzít do kanceláře, na chatu nebo tuzemskou dovolenou (v zahraničí nelze službu využít), vyjde při pořízení tarifu na 3 777 korun a zbývající částka je pak rozložena do 24 měsíčních splátek po jedné stokoruně. Právě vhodný modem je jednou ze základních podmínek, aby bylo možné 5G variantu přenosného internetu využít naplno. Tou druhou je, že se zákazník musí nacházet v oblasti pokryté 5G signálem Vodafonu.

Stejně jako u 4G varianty i u nového tarifu platí, že v případě vyčerpání základního měsíčního datového objemu je následně objem dat automaticky navyšován po 5 GB za 49 korun. Počet automatických dokupů si může zákazník libovolně nastavovat v samoobsluze Můj Vodafone, v základu je služba DataLimit nastavena na deset dokupů.

Z konkurence podobnou internetové připojení s možností přenositelnosti zařízení nabízí pouze O2. Jmenuje se Internet Optimal Air, měsíčně stojí 499 korun, má datový limit 30 GB a přenosovou rychlost 20/2 Mb/s.