Ceny mobilních dat úřad regulovat nebude. Od svého záměru ustoupil

O nevydání opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/xx.2022-x rozhodli členové Rady ČTÚ hlasováním poměrem 3 ku 2 na čtvrtečním (7. dubna) zasedání. Úřad tak ustupuje od svého záměru o dočasnou regulaci ceny na velkoobchodním trhu mobilních dat.

Důvodem, proč chtěl trh regulovat, je podle něj omezená konkurence, která nevede ke snižování cen pro spotřebitele. ČTÚ už dříve u Evropské komise neuspěl s návrhem regulovat trh trvale (více viz Levnější data v Česku nebudou. Evropská komise zamítla návrh na regulaci trhu). K regulaci trhu s mobilními daty se rozhodl loni na podzim, kdy zveřejnil analýzu relevantního trhu číslo 3.

Z výsledků tehdejšího šetření podle úřadu vyplynulo, že velkoobchodní ceny jsou rovné nebo vyšší než ceny maloobchodní. Tato situace podle regulátora na trhu panovala od roku 2015 do roku 2020, kdy velkoobchodní cena za jeden přenesený MB dat byla 0,09 koruny. Přitom síťoví operátoři (Vodafone, O2, T-Mobile) podle analýzy prodávali svým koncovým zákazníkům stejný objem dat za 0,05 Kč. Rozdíl v ceně je tak téměř dvojnásobný.

Evropská komise podle ČTÚ stále tvrdí, že struktura českého trhu nepodporuje závěry regulátora o kolektivní významné tržní síle a že stejných nebo podobných výsledků, kterých chtěl ČTÚ dosáhnout prostřednictvím dočasných opatření, bude dosaženo prostřednictvím již uložených povinností v rámci aukce kmitočtů pro mobilní sítě 5G.

Ohradila se tedy i proti snaze o dočasnou regulaci, úřad vyzvala, aby od svého záměru upustil. Prozatímní opatření, které je v podstatě stejné jako z její strany nedávno neakceptovaný návrh opatření, by podle ní mohlo být považováno za pokus o obcházení zákonů EU. Hrozilo by tak řízení proti České republice z důvodu porušení evropského práva (více viz Chtějí regulovat ceny mobilních dat, Evropské komisi se to nelíbí).

Proti regulaci spočívající v zákazu stlačování marží a stanovení maximální ceny pro virtuální operátory, s níž operátoři O2, T-Mobile a Vodafone nesouhlasí, se kromě Evropské komise postavil i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Komise nezohledňuje závěry regulačního úřadu

„Argumenty ohledně toho, že je třeba překlenout krizové období do tohoto očekávaného účinku vzhledem k existenčnímu ohrožení virtuálních operátorů, nebere Evropská komise v potaz. EK nikterak nezohledňuje ani některé závěry evropského regulačního úřadu BEREC, které mimo jiné říkají, že český mobilní trh není efektivně konkurenčním trhem a že na něm existují významná tržní selhání,“ uvedla Tereza Meravá z tiskového oddělení.

„Český telekomunikační úřad stále chce přispět k lepší konkurenci na českém mobilním telekomunikačním trhu. V tuto chvíli je ovšem v tomto záměru omezen Evropskou komisí i odmítavým stanoviskem ÚOHS,“ dodala Meravá.

ČTÚ se snažil mobilní trh regulovat už dříve, ale ani v roce 2019 nepřesvědčil Evropskou komisi, aby mu k regulaci udělila souhlas. Komise důvody předložené regulátorem neuznala jako dostatečné a vyčetla i dlouhou prodlevu, než úřad po konzultacích záměr regulace oznámil.

Ministerstvo průmyslu a obchodu loni v září uvedlo, že cena mobilních dat v Česku klesla za poslední dva roky o polovinu, od roku 2011 jde o desetinásobné snížení. Za poklesem je podle něj zejména zavedení neomezených datových tarifů a posílení konkurence.