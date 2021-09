ČTÚ chce regulovat trh mobilních dat. Není tam konkurence, vysvětluje

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) tak chce podpořit především virtuální operátory, kteří dnes podle něj nemohou síťovým operátorům konkurovat. Důvodem je velkoobchodní cena mobilních dat, za kterou virtuálové nakupují data pro své zákazníky.

Velkoobchodní cena dat je podle ČTÚ vyšší nebo stejná jako cena maloobchodní, za kterou data nabízejí koncovým uživatelům síťoví operátoři. Od nich musí služby virtuálové nakupovat a dál je nabízejí vlastním zákazníkům.

ČTÚ uvádí, že mezi lety 2015 až 2020 byla velkoobchodní cena stejná nebo vyšší než maloobchodní. V roce 2020 byla velkoobchodní cena 0,09 koruny za jeden přenesený MB dat.

Přitom síťoví operátoři (Vodafone, O2, T-Mobile) podle analýzy prodávali svým koncovým zákazníkům stejný objem dat za 0,05 Kč. Rozdíl v ceně je tak téměř dvojnásobný.

„Důležitým milníkem byl okamžik, kdy T-Mobile vypověděl smlouvy vícero virtuálním operátorům. Jejich existence obecně není v situaci, kdy je velkoobchodní cena mobilních dat výrazně vyšší než maloobchodní, dlouhodobě ekonomicky možná. Máme zprávy, že podnikání mnohých z nich je přímo ohroženo v blízké době. Bylo tedy třeba přikročit k činu. Klíčové samozřejmě bude, jakým způsobem se k navržené regulaci postaví Evropská komise,“uvedla Hana Továrková, předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu.



Úřad uvádí, že podle analýzy se situace aktuálně ani ve střednědobém výhledu na příštích pět let bez regulačního zásahu nezmění. Jako nápravu úřad uvádí nařízení přístupu virtuálních operátorů k velkoobchodním službám, a to za takovou cenu, aby mohli na trhu se síťovými operátory soutěžit.

Regulace by platila po notifikaci Evropskou komisí. Ta by měla být hotová do poloviny příštího roku.

K rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu se vyjádřil operátor Vodafone, který uvádí, že: „ČTÚ nerespektuje rozhodnutí Evropské komise z července 2019, kdy Komise odmítla návrh ČTÚ mobilní trh regulovat. ČTÚ opět v analýze ignoruje hlavní problém na českém trhu, a to sdílení mobilních sítí mezi O2/CETIN a T-Mobile, které Evropská komise už v srpnu 2019 označila za protisoutěžní.“

Vodafonu se také nelíbí, že analýza nezohledňuje nově představené služby, které tento operátor uvedl na trh v červnu letošního roku.