Ťulda radí, jak platit za skutečnou rychlost internetu

Slavnou repliku z Shakespearova Hamleta, kterou dvouminutový videoklip začíná, pozná každý. Ne však v tomto značně se zadrhávajícím pojetí. Otakar Brousek mladší, v hereckém prostředí přezdívaný Ťulda, tímto způsobem demonstruje nedostačující rychlost internetového připojení oproti poskytovatelem slibované.

Vzápětí upozorňuje na obvyklou marketingovou kličku, kterou poskytovatelé poměrně často využívali: potenciální zákazníky totiž lákali na vysoké přenosové rychlosti. Vesměs šlo však o teoreticky dosažitelné maximální rychlosti, ty reálné byly kvůli mnoha faktorům totiž běžně výrazně nižší. Od začátku letošního roku však všichni poskytovatelé internetového připojení musejí ve smlouvách informovat o rychlostech velmi podrobně.

U pevného internetu musí být ve smlouvě či smluvním dokumentu (ceník, provozní podmínky apod.) uvedena inzerovaná rychlost, maximální rychlost, dále běžně dostupná rychlost, která by měla být k dispozici 95 procent času a nesmí být stanovena nižší než 60 procent rychlosti inzerované (více viz Už žádné odchylky. Operátoři budou muset uvádět reálnou rychlost internetu).

Český telekomunikační úřad videem nabádá internetové uživatele, aby platili pouze za skutečnou rychlost. Pokud změřené rychlosti prostřednictvím nástrojem NetTest, který sám úřad provozuje, neodpovídají smluvně daným parametrům, pak by měli toto neodkladně u svého poskytovatele reklamovat.

V době měření by k internetu nemělo být připojeno jiné zařízení než počítač zákazníka, a to ne prostřednictvím wi-fi, ale výhradně přes kabel. Operační systém i webový prohlížeč by měl mít v nejnovější dostupné verzi, na pozadí by neměla běžet žádná aplikace.



Úřad v klipu mimo jiné připomíná, že je nutné pamatovat na to, že podání reklamace nemá odkladný účinek vůči povinnosti uhradit vyúčtovanou cenu. Úřad nicméně může v odůvodněných případech na základě podané žádosti rozhodnout o odkladném účinku podané reklamace či námitky proti jejímu vyřízení.