Zohornovic kluci vyjeli dobývat hokejový svět

Kdo má rád pohádkové příběhy, tomu by se tenhle o třech šikovných bratrech mohl líbit. Začal před lety v chalupě na samém okraji Chotěboře na Vysočině, kde se do rodiny Zohornových narodili postupně tři bratři – Tomáš, Hynek a Radim…

„Hned pod domem tady u nás máme rybník a už my, když jsme byli malí, jsme po něm v jednom kuse lítali,“ vzpomínali v jednom z rozhovorů rodiče zmiňovaných hokejových bratrů Jitka Zohornová a Ondřej Zohorna.

Celý magazín

Jejich nejstarší syn Tomáš sice nejprve zkoušel fotbal, jenže bratranec chodil na hokej, a tak se v šesti letech přihlásil do hokejové přípravky v Chotěboři také on. A s příchodem na svět dalších dvou synů se tenhle rodinný hokejový kolotoč roztáčel čím dál víc.

„Žádnou zimní dovolenou jsme nikdy neměli. Prakticky i všechny víkendy jsme trávili jen na hokeji. No, a protože mezi Chotěboří a Havlíčkovým Brodem, kam následně kluci přešli, nejezdil autobus, kolikrát se stávalo, že jsem se i dvakrát otáčel tam a zpátky,“ připomíná tatínek Ondřej.

Nejprve začali v Česku

Kluci rostli a bylo nad slunce jasnější, že všichni tři mají pro hokej nohy, ruce, ale i hlavu, takže nebylo divu, že si nejprve všichni zahráli nejvyšší českou ligu. Potom se dva starší vydali do ruské KHL a třetí časem dokonce do nejprestižnější soutěže světa – NHL.

Každopádně mimo led se samozřejmě odjakživa chovali úplně stejně jako spousta jiných sourozenců. „Vždycky jsem se pral s Tomášem a pokaždé jsem vyhrával, to mluví za vše,“ vrací se ve vzpomínkách do dětských let nejmladší ze Zohornovic tria Radim, kterému bylo letos v dubnu 27 let.

Tomáš je od něj starší o 9 let a Hynek o 6. Přesto měl právě benjamínek odmalička navrch. „Oba nás přepral, vždyť má dva metry a sto kilo, je to znát,“ potvrzuje bratrova slova se smíchem Hynek.

Radim na první pohled své bratry skutečně výškově převyšuje. Jako by ho coby nejmladšího rodiče krmili nějakou speciální stravou.

„Ani nevím, ale jedl jsem hodně. Myslím, že jsem nějaké geny zdědil po dědovi, ale vytáhl jsem se až v šesté třídě,“ vybavuje si Radim, který se nakonec jako jediný ze sourozeneckého tria dostal až do zámoří. Konkrétně si v NHL zahrál za Pittsburgh, loni za Calgary a později i dva zápasy za Toronto. V další sezoně by měl zatím působit v AHL v dresu Wilkes-Barre/Scranton Penguins.

To Tomáš přidá další ročník v Pardubicích a Hynek si třetí rok po sobě zahraje ve Švédsku za tým IK Oskarshamn.

foto: Informační centrum Chotěboř

A co na to jejich rodiče? Ti jsou šťastní, že se klukům daří a že už je dokonce společně viděli i v barvách české hokejové reprezentace. „Máme radost, že to kluci někam dotáhli. To byl náš sen, aby si všichni tři společně zahráli. Jsme na ně hrdí,“ notují si manželé Zohornovi.