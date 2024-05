V Rusku zatkli kvůli podvodu bývalého generála. V minulosti kritizoval vedení

V Rusku zatkli a umístili do vazby bývalého velitele 58. armády Ivana Popova, který je podezřelý z rozsáhlého podvodu. Popov velel části invazních jednotek na Ukrajině, loni ho odvolali. On sám to přičetl vlastní kritice situace na frontě. Obhájce Sergej Bujnovskij řekl, že jeho mandant vinu odmítá, a dodal, že úřady proti němu nevznesly obvinění.