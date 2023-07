Z ruiny se stává zámek

Turistická sezona na zámku v Bravanticích je v plném proudu. Přestože je obec ležící mezi Ostravou a Studénkou jeho vlastníkem jen dva roky, dokázali lidé ze zámeckého spolku vytvořit několik expozic, které představí veřejnosti.

„Ukázat zámek lidem je pro nás spíš odměnou,“ říká místostarostka obce Věra Šustková. „Hlavním úkolem bude i letos pokračovat v jeho rekonstrukci.“

Zámecké budovy koupila obec za pět milionů korun v dezolátním stavu. „Byla to ruina, o kterou se už čtvrt století nikdo nestaral. Zarostlá náletovými dřevinami se časem stala místem, kam jsme se báli i chodit,“ vzpomíná členka Zámeckého spolku Bravantice Ivana Dlabajová.

Na zámku je jedním z hlavních koordinátorů dobrovolných brigád a zámeckých akcí a také zde teď rozděluje práci dobrovolníkům, kteří přišli: „Ženy mohou vysazovat muškáty do truhlíků a na záhony, chlapi, protože tu máme traktor, budou vyvážet zbytky suti.“

Úkoly jsou rozdány, ale členové spolku již připravují další. Opravit se postupně musí nejen stará vodní tvrz, kterou kdysi přestavěli majitelé na zámek, ale i nová správní budova a pivovar, jež byly přistaveny později. „Když jsme po koupi poprvé vstoupili dovnitř, zhrozili jsme se,“ popisuje místopředsedkyně zámeckého spolku Leona Pekáriková. „V některých místnostech jsme se brodili třiceticentimetrovou vrstvou suti, v místech pod dřezy a umyvadly byly prohnilé podlahy a propadaly se i stropy v některých pokojích. Na většině podlah leželo linoleum a stávalo se, že když jsme strhli jedno, objevily se pod ním další dvě nebo tři vrstvy,“ líčí Pekáriková.

„Že je zámek v dezolátním stavu a každým rokem je na tom hůř, jsme viděli, když jsme chodili kolem a sledovali, jak na něm přibývá jedno vybité okno za druhým, opadávají okapy a začíná se bortit střecha,“ jmenuje Šustková.

Tehdejší majitel přes rozbité výplně jen připevnil dřevěné fošny, aby se do zámku nikdo nedostal.

„Když jsme v březnu 2021 zjistili, že je objekt na prodej, okamžitě jsme svolali zastupitelstvo a dohodli se, že se dražby jako obec zúčastníme. Koupili jsme ho za pět milionů a deset tisíc. Vyřídit formality nám trvalo tři měsíce, ale v červnu byl zámek náš a my se mohli pustit do oprav,“ uvádí Šustková. Nejprve dobrovolníci zlikvidovali náletové dřeviny. Za odborné práce při opravě střech, částečné zasklení oken a výrobu informačních tabulí zaplatila obec 400 tisíc, a protože začínala turistická sezona, otevřela zámek návštěvníkům.

„Lidé chodili čistě ze zvědavosti. Provázeli jsme je místnostmi, ze kterých jsme postupně vyváželi tuny suti, a představovali návštěvníkům jednu místnost po druhé. Zpočátku mohli do většiny jen nakouknout. Časem se prohlídkový okruh zvětšoval a my jsme díky prohlídkám získávali první peníze na rekonstrukce. No a další rok jsme už připravili expozice,“ prozrazuje Šustková a přidává příběh pokojíku pro služku, který sestavili dobrovolníci letos na jaře během jednoho týdne: „Jeden z brigádníků přivezl z domu postel po babičce, další našel na půdě malou skříň se šuplíky a naše členky pak přinesly stolek, starý šicí stroj a oblečení, které mohla služka nosit. Místnost jsme vyčistili, naaranžovali a zařadili do prohlídkového okruhu.“

Oprýskaná malba na zdi pokojíku bude za pár týdnů historií. Obec požádala památkáře, s nimiž konzultuje všechny kroky, o povolení pustit se do výmalby několika pokojů.

„Souhlas jsme dostali, takže jsme malování dopsali do seznamu aktivit, které je nezbytné dokončit co nejdřív, abychom mohli pokoj pro služky opět ukazovat lidem,“ doplňuje Dlabajová.

Součástí prohlídek je i panel, na kterém Bravantičtí představují své vize. „Naším snem je vrátit do Bravantic nejen rybník, který byl za pivovarem, ale i soustavu původních vodních kanálů. Věříme, že na jejich vybudování bychom mohli časem získat i dotaci, protože důmyslný systém vodních cest, který kdysi u zámku byl, by mohl být dobrou prevencí vzniku povodní, s nimiž v obci poměrně často zápasíme,“ je přesvědčena Pekáriková a prozrazuje, že právě u zámecké vody kdysi sídlilo jedno z bravantických zámeckých strašidel, a to vodník, jehož socha by měla časem stát u vstupu na zámek.

Aby rekonstrukce byla rychlejší, požádali letos Bravantičtí o dvě dotace a grant. „Už víme, že nám Moravskoslezský kraj poskytne půl milionu na nátěr střechy a instalaci okapů na starém zámku. Získali jsme také stotisícový grant na podporu komunitního života v zámeckém areálu a použijeme ho na úpravu předzámčí,“ vyčísluje Šustková.

O deset tisíc požádala obec ještě Region Poodří, který vypsal grant Malý leader na kulturní aktivity. „Pokud peníze získáme, pokryjeme jimi část výdajů na zámecké kulturní léto,“ upřesňuje místostarostka Šustková.

Víkendové komentované prohlídky totiž nejsou jediným kulturním děním na zámku. V srpnu se mohou návštěvníci těšit na zámecké divadlo, v září naplánoval spolek na zámku gulášfest a v říjnu čeká na děti den plný pohádek.

„Maminky mezi nás velmi často přivádějí i pětiletá dítka. Ta pod dozorem dospělých třeba přinesou spadlou větev nebo se zapojí do zdobení prostor před zámkem i v něm,“ dodává Pekáriková. „Takže den plný pohádek bude vlastně takovou odměnou, kterou jim chceme dát za jejich pomoc.“