Vodní hrátky v novém

Osm plaveckých drah, relaxační bazén s tryskami, dětské brouzdaliště, vířivka, finská, bylinná i ceremoniální sauna, Kneippův chodník nebo zážitkové sprchy. To vše si milovníci vodních hrátek užijí už od středy 30. srpna v novém krytém akvacentru Louka ve Znojmě.

Už v úterý se zájemci můžou vydat na prohlídku nových prostor, jejichž celková cena vystoupala na 293 milionů korun. Den otevřených dveří je na programu od tří do šesti odpoledne. Návštěvníci se dostanou do celého objektu včetně místnosti s bazény nebo wellness světa. Zaplavat si přímo v plaveckých drahách ale můžou až o den později.

Celý magazín

Z vnitřního bazénu na koupaliště. A zpátky

Bazén se nachází vedle letního koupaliště. Areály jsou propojené a dají se i procházet, dosud ale není jasné, v jakém režimu bude umožněn vstup z jednoho do druhého. „Vchod vede z venkovního areálu, z trávníku, přímo k hlavnímu krytému prostoru, ale nejsou tam žádné čisticí bazénky nebo sprchy, takže řešíme, jak by to mohlo přes léto fungovat, aby pracovníci stíhali uklízet,“ poznamenává mluvčí radnice Pavel Kovařík. Při nepříznivém počasí by tak návštěvníci venkovního koupaliště mohli časem využívat také vnitřní areál.

Dospělý zaplatí za jednu hodinu v bazénech stovku, zlevněné vstupné pro děti, studenty a seniory vyjde o dvacet korun levněji. Wellness na dvě hodiny, bez ceremoniální sauny, stojí dospělého 330 korun, zlevněné 270 korun. Výhodnější lístky poskytuje i rodinné vstupné, méně zaplatí také držitelé předplatitelských karet.

Moderní plavecký areál poslouží také školám, stejně jako staré městské lázně, které využívala školská zařízení z celého regionu. Zároveň se počítá s profesionálními plavci nebo znojemskými plaveckými kluby. I pro ně budou v drahách vyhrazené hodiny.

Místo starých lázní žádné byty

Nový krytý bazén je alternativou k dnes už bývalým městským lázním v centru Znojma, které nebyly v nejlepším stavu, a tak jejich provoz musel být letos po téměř šedesáti letech ukončen. K jakému účelu starou budovu přestaví, o tom se zatím nerozhodlo, na verdiktu se mají podílet odborníci i obyvatelé Znojma. „Rádi bychom během podzimu a ke konci roku uspořádali nějaké akce, prohlídky či diskuse, které se v městských lázních konaly už před uzavřením,“ hlásí Kovařík.

Jedním z možných řešení je vypsání architektonické soutěže na novou podobu prostoru bývalých lázní. Shoda panuje v tom, že by areál měl nadále sloužit sportu, případně kultuře a že by měl fungovat jako mezigenerační centrum. „To jsou dost obecné proklamace, ale podstata tkví v tom, že by se prostory neměly proměnit v bydlení nebo obchodní centrum, protože i takové úvahy tady v minulosti padaly. Chtěli bychom prostoru zachovat funkčnost,“ dodává Kovařík.

Vedle bývalých městských lázní v centru jsou také dva bazény, které dříve fungovaly jako koupaliště, ale byly zrušeny před dvaceti lety, kdy se místo nich otevřela plovárna Louka. Nyní staré bazény slouží k pořádání kulturních a sportovních akcí.