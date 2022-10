Veletrh ukáže, kam zamířit po škole

Přes 45 tisíc návštěvníků letos očekává pořadatel největšího veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí v severních Čechách. Koná se od 10. do 16. října v Liberci, představírekordní nabídku pracovních pozic a zprostředkuje exkurze do firem za plného provozu, workshopy i konference. „Věřím, že letošní Educa Week bude úspěšný a že ho nepoznamená pandemie,“ říká Lukáš Přinda z pořádající firmy SFM Liberec.

Program byl rozdělen do pěti sekcí, jednou z nich je Educa Visit, o niž lidé projevují enormní zájem. „Je to neskutečně úspěšný program, který jsme zavedli loni poprvé. Studenti i veřejnost mají možnost navštívit firmy a poznat, jak fungují,“ popisuje Přinda s tím, že už během září se kapacita exkurzí naplnila.

Celý magazín

Ti, kteří se do Liberce na Educa Week nedostanou, najdou mnoho informací také na internetu. Educa Online je určená hlavně žákům, kterým má zjednodušit vybírání střední školy. Od října do března jim nabídne prezentace jednotlivých škol, novinky o programech i dnech otevřených dveří. „Řada věcí se do online prostředí přesunout nedá, ale někdy to může být dobrý nástroj pro zrychlení a zjednodušení komunikace,“ přiznává hejtman kraje Martin Půta s odkazem na covidovou krizi, která posunula Educu o stupeň výš.

Míra nezaměstnanosti v Libereckém kraji se podle Pavla Dymokurského z liberecké krajské pobočky úřadu práce v srpnu vyšplhala na 3,6 %. „Což je vyšší číslo než republikový průměr,“ konstatuje. „Za letošnírok v kraji nesledujeme žádné dramatické výkyvy, co se týká míry nezaměstnanosti. Ani od podniků nemáme v souvislosti s energetickou krizí žádné informace o uzavírání provozoven či hromadném propouštění. V tuto chvíli je u nás situace dobrá a stabilní a nejsou indicie o tom, že by se to mělo v následujících měsících dramaticky měnit,“ ubezpečuje Dymokurský.

Společnosti prý nově u uchazečů poptávají dovednosti, jako je digitální gramotnost. „Aby v případě nenadálé pandemické výluky mohly firmy operativně zareagovat,“ potvrzuje Dymokurský. Krajský úřad představí v Home Credit Areně své služby v rámci Educa Expo, kam se dosud přihlásilo 54 škol a 45 firem a institucí.

„Žákům, kteří se rozhodují o dalším studiu a svém budoucím uplatnění, bude k dispozici poradenství k volbě povolání, testovací programy, mnoho užitečných informací a zkušení kariéroví poradci,“ vyjmenovává Dymokurský. „Chci pozvat nejen ty, kdo na školách letos končí, ale i rodiče či děti z 8. ročníků nebo ze 4. tříd, pokud uvažují o víceletých gymnáziích,“ dodává Dan Ramzer, náměstek hejtmana pro školství, mládež, tělovýchovu, sport a zaměstnanost.