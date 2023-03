V Jihostroji se volejbal bere víc týmově

Známé pořekadlo zní: dvakrát nevstoupíš do téže řeky. Tím se však 27letý slovenský blokař Peter Ondrovič moc neřídí. Do Jihostroje se totiž po roční přestávce vrátil. Nyní působí v jihočeském celku už svou šestou sezonu.

Jeho angažmá v belgickém týmu Lindemans Aalst se mu nevyvedlo podle představ. Proto se na aktuální ročník vrátil na místo, kde to velice dobře zná. A potvrzuje, že se pořád může řadit mezi nejlepší blokaře české volejbalové extraligy. Hlavně na jeho hře a zkušenostech bude trenér týmu Vojtěch Zach stavět v nadcházejícím play off.

Podle statistik jste šestým nejlepším blokařem v extralize. Sledujete podobná čísla i vy sám, zajímáte se o to?

Opravdu? Kdybyste mi to neřekl, tak to ani nevím. (směje se) Podobné statistiky jdou úplně mimo mě a vůbec se na to nesoustředím.

Jak byste zhodnotil uplynulou základní část?

Předváděli jsme velice pěkný volejbal, ale občas nás ve hře zradily detaily. Když chceme bojovat o titul, tak tyto problémy musíme do play off napravit.

Ze začátku sezony jste zbytečně ztratili několik bodů, nedávno jste se nedostali ani do finále Českého poháru a také vám nevyšel zlatý set v evropském Poháru CEV. Jsou to ty nejhorší okamžiky dosavadní sezony?

V Poháru CEV bylo naším cílem dostat se co nejdál, protože samozřejmě s každým kolem byl náš soupeř těžší a těžší. I tak bylo vidět, že jsme si to všichni užívali. Mrzí nás, že jsme neobhájili Český pohár, protože to byl jeden z cílů této sezony. Chtěli jsme do Budějovic pohár přivézt, ale co jsem se pak bavil s dalšími Slováky, kteří hrají v Karlovarsku, tak mi říkali, že snad lepší zápas nikdy ještě nezahráli. Takže jsme v tom měli možná trochu smůlu, protože Varům zápas opravdu perfektně sedl. Je ale jasné, že jsme mohli ještě víc zabojovat.

Když jste se po ročním angažmá v Belgii vracel do Českých Budějovic, řešil jste jen tuto variantu, nebo byly ve hře ještě jiné možnosti?

Variant jsem měl více. Ale řekl jsem si, že když to v Budějovicích už znám, tak se mi tam zase vrátí ta správná chuť k volejbalu. Protože v Belgii jsem měl těžkou sezonu.

A to se povedlo?

Ano, chuť k volejbalu mám pořád.

Jak se zatím letos cítíte ve hře?

Musím říci, že se mi hraje skvěle. V Budějovicích volejbal nikdy nestál a nestojí na jednom či dvou hráčích. Tady se to bere více týmově, proto potřebujeme na hřišti všechny. Umíme výborně pomoci jeden druhému, takže z tohoto hlediska se mi tu dobře hraje. Vím, že se můžu spolehnout na dalších pět hráčů, kteří jsou na hřišti se mnou. Je jasné, že bych do toho chtěl bušit v útoku ještě víc. (směje se) Ale nahrávač rozhoduje, kdo bude zrovna útočit.

V Jihostroji se za rok bez vás kromě hlavního trenéra nic moc nezměnilo, ne?

Právě to hlavně rozhodlo, proč jsem se chtěl vrátit. Parta je tady pořád super, samozřejmě znám i lidi okolo týmu. Věděl jsem tedy, že mi tady bude zase dobře. V Budějovicích je pořád pohoda a to vám pak usnadňuje se více soustředit na samotný volejbal.

Po minulé sezoně skončil Radek Mach a pozice blokaře se omladila. Jak se vám hraje s Josefem Polákem a Oliverem Sedláčkem? Nejzkušenější z nich jste tedy právě vy.

Peter Ondrovič (27 let) pozice: blokař výška: 200 cm Profesionální kariéra: 2010–2015 Cop Volley Trenčín (Slovensko) 2015–2017 WWK Volleys Herrsching (Německo) 2017–2021 Jihostroj ČB 2021–2022 Lindemans Aalst (Belgie) 2022–nyní Jihostroj ČB Úspěchy: účastník Evropských her

účastník mistrovství Evropy

reprezentant Slovenska

český titul s Jihostrojem

3x vítěz poháru s Jihostrojem

Není to velký rozdíl oproti jiným sezonám. Pepa i Kraken (přezdívka Sedláčka – pozn. autora) jsou delší dobu i členy české reprezentace, takže už umí docela číst situaci a vědí, co proti jakému soupeři mají hrát. Jestli mohu mluvit za ně, tak oba hrají s lehkostí a baví je to.

Česká extraliga se dál zkvalitňuje. I týmy ze spodní části tabulky dokážou favority potrápit. Bude o to play off ještě těžší?

Každý rok se do ligy vracejí dobří hráči. V této fázi sezony už jsou zápasy spíše o tom, jak se ten den daný tým vyspí. To berte trochu s nadsázkou, ale všechny celky se dobře znají a každou chvíli může opravdu vyhrát někdo jiný. Například bych nikdy neřekl, že Liberec ve finále poháru porazí Karlovarsko 3:0. A to tím spíš poté, jak dobrý výkon předvedli s námi v semifinále. Takže jsem z toho velice příjemně překvapený, když sezonu co sezonu kvalita extraligy roste.

Jak často se v sezoně dostanete domů na Slovensko?

V sezoně to jde akorát na Vánoce, když dostaneme pár dní volno. Jinak to moc možné není, protože pořád hrajeme a denně trénujeme. Mám to sice domů do Malacek zhruba dvě tři hodiny, ale moc se ježdění domu nedaří. Na druhou stranu za mnou občas přijede moje rodina na víkend, takže mě alespoň vidí i hrát.

Už víte, kde budete hrát v příští sezoně?

Všechno je to zatím v řešení. Rád bych v Jihostroji zůstal, pokud se mnou bude klub spokojený.