Podívejte se na východ Čech z výšky

V rekreační oblasti Podhůra u Chrudimi můžete vystoupat na rozhlednu Bára II. Původní rozhledna Bára byla v červnu 2008, jen čtyři dny po otevření, zničena vichřicí a následně stržena. Rekonstrukci architekta Martina Rainiše o rok později vylepšily a doplnily moderní bezpečnostní prvky. Nynější Bára II je vysoká sedmnáct metrů a měla by odolat větru do rychlosti 200 kilometrů v hodině. Rozhledna má dřevěnou atypickou konstrukcí ve tvaru trojbokého komolého jehlanu, uvnitř vede točité schodiště. Po cestě na vrchol je třeba zdolat 78 dubových schodů, vyhlídková plošina je ve výšce patnáct metrů. Z vršku se můžete kochat pohledem na Železné i Orlické hory, dohlédnete také na Kunětickou horu, do Polabí a na města Pardubice a Chrudim. Při dobré viditelnosti jsou vidět i Krkonoše.

Tyršova rozhledna Žamberk

Tyršova rozhledna, zvaná také Rozálka či Rozárka, byla postavena podle návrhu architekta Theodora Petříka a její slavnostní otevření se konalo při příležitosti státního svátku 28. října 1932. Základna dvacetimetrové vyhlídkové věže stojí v nadmořské výšce 468 m n. m. Rozhledna má dvě vyhlídkové plošiny – první ve výšce šestnáct metrů, druhou těsně pod vrcholem. Do prvního vyhlídkového patra vede šedesát dřevěných schodů a do druhého dalších šestnáct.

Parapety oken ve vyhlídkových patrech byly v roce 2020 osazeny panoramatickými tabulemi s popisky. Z ochozu se otevírá výhled na Orlické hory, Bukovou horu a Suchý vrch, západním směrem na Litický Chlum a za příznivých podmínek je možné spatřit i Krkonoše.

Rozhledna na Hnědém vrchu

Rozhledna je trojúhelníkového tvaru a tvoří ji dřevěné a ocelové sloupy. Z vyhlídkové terasy mohou návštěvníci vidět panorama hlavního krkonošského hřebene, především na Sněžku, Luční a Studniční horu, vidět je rovněž turistické centrum Pece. Za příznivého počasí jsou z rozhledny vidět i Orlické hory a Jeseníky.

Pata rozhledny je umístěna v nadmořské výšce 1 207 metrů nad mořem, hlavní vyhlídková plošina je ve výšce 27 metrů nad zemí, celkem rozhledna měří necelých 31 metrů.

Je přístupná v době provozu lanové dráhy Pec pod Sněžkou – Hnědý vrch, nebo se k ní dostanete i po cestě odbočující z červené turistické značky. Rozhledna je přístupná zdarma a je otevřená každý den od června do října od 9 do 16 hodin.

Rozhledna Velká Deštná

Rozhledna má podobu nepravidelného pětiúhelníku, její masivní ocelovou konstrukci pokrývají modřínové hranoly. Ty mají připomínat déšť ve větru, obvyklé počasí na zdejších kopcích. Celková výška rozhledny činí téměř devatenáct metrů, vyhlídková plošina je umístěna ve výšce sedmnáct metrů. Rozhledna nabízí nerušený panoramatický výhled na Krkonoše, na polský národní park Stolové hory, Broumovské stěny, Bystřické hory, Králický Sněžník i Jeseníky. Za dobré viditelnosti je možné přehlédnout celé Rychnovsko, na jihu lze spatřit Kunětickou horu či elektrárnu ve Chvaleticích.

K rozhledně je snadný přístup po asfaltové silnici od parkoviště na Šerlichu, kde je také zastávka autobusu. Cesta je vhodná též pro kola. Pěšky sem můžete dojít také po zelené turistické značce z osady Luisino údolí. Rozhledna je celoročně volně přístupná, záleží však na klimatických a povětrnostních podmínkách.

Rozhledna na Anenském vrchu

Anenský vrch v Orlických horách je poutním místem. A nejen při pravidelné pouti na počest svaté Anny se lidé kochali výhledy, které jim poskytovala věžička kaple, kterou později nahradila původní rozhledna.

Původní rozhledna – dřevěná věž – byla pravděpodobně zničena v průběhu první světové války. Dnešní rozhledna na Anenském vrchu na místě stojí od roku 2010, je postavena dle projektu architekta Olšiny.