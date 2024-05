Raper Diddy brutálně napadl partnerku, kopal do ní a vláčel ji po zemi

CNN zveřejnila záběry z hotelové kamery, které zachycují bývalou raperovu dlouholetou přítelkyni Cassandru Venturovou ve chvíli, kdy odchází s věcmi z hotelového pokoje svého tehdejšího partnera Seana „Diddyho“ Combse. Vtom se na chodbu vyřítí jen v ručníku rozzuřený raper, chytne ji a srazí ji na zem. Dvakrát do ní kopne a pak se ji snaží odtáhnout po chodbě zpátky do pokoje.

Video z bezpečnostních kamer hotelu InterContinental v Los Angeles pochází z roku 2016. V dalším záběru Venturová pomalu vstává a snaží se přivolat telefonicky pomoc. Combs sedí na židli v pokoji, popadne ze stolku vázu a mrští s ní o zeď.

Video z útoku odpovídá obviněním, které Venturová uvedla v žalobě, podané proti raperovi v listopadu 2023. V té se mimo jiné píše, že byla Combsem několik let sexuálně zneužívána a byla opakovaně vystavena jeho fyzickým i psychickým útokům.

Třebaže k soudnímu procesu nakonec nedošlo, protože Combs herečku mimosoudně vyplatil, nyní pustil někdo do světa záběry usvědčující rapera z otřesného fyzického útoku v hotelu. CNN neuvedla, jak se k videu dostala, ale poznamenala, že ověřila místo, kde byly záběry natočeny, porovnáním záznamu s veřejně dostupnými snímky hotelu InterContinental.

„Toto děsivé video jen potvrdilo velmi znepokojující a predátorské chování pana Combse,“ uvedl právník Venturové Douglas Wigdor a podal proti muzikantovi další žalobu.

Sean Combs zveřejnil následně na svém Instagramu vyjádření, ve kterém se omluvil a uvedl, že je sám ze sebe znechucený. „Je nesmírně těžké vracet se k nejtemnějším obdobím mého života. Někdy to ale zkrátka musíte udělat. Byl jsem úplně mimo, byl jsem pod vlivem. Podělal jsem to. Překročil jsem hranici. Na nic se nevymlouvám. To, co jste viděli, je neomluvitelné a nechutné. Jsem sám ze sebe znechucený,“ řekl raper s tím, že se nyní snaží být lepším člověkem a už několik let dochází na terapie.

VIDEO: Sean Combs promluvil o videu, ve kterém napadá partnerku: