Muzea ukazují pravěké šperky i moderní mění

Nově otevřenou expozici o dějinách královského města od jeho založení v polovině 13. století do poloviny 19. století naleznou návštěvníci v hlavní budově kolínského muzea, klasicistním Veigertovském domě na Karlově náměstí.

„Vystaven je tu početný soubor památek z muzejních sbírek, které mají přímý vztah ke kolínským dějinám. Z nich můžeme jmenovat například nedávno objevenou gotickou sochu Madony z kostela Všech svatých, renesanční korpus ukřižovaného Krista z kaple kolínského zámku, součásti vybavení měšťanských domácností a třeba i pozoruhodné předměty připomínající místní sbor ostrostřelců,“ přiblížil Vladimír Rišlink, ředitel Regionálního muzea v Kolíně.

Upozornil i na další zajímavý exponát, a sice faksimili listiny českého krále Přemysla Otakara II. z roku 1261 s nejstarší zachovalou zmínkou o městě. Návštěvníky upoutá i velký model města v podobě z počátku 18. století, který doplňuje multimediální projekce, přibližující kolínské dějiny.

Jedna z expozic muzea připomíná bitvu u Kolína (1757), ve výstavním sále se střídají krátkodobé výstavy. Momentálně se jedná o výstavu Světlo a svítidla zaměřenou na vývoj osvětlení od nejdávnějších dob až do současnosti, ale i na výtvarné umění spojené se světlem a současně s Kolínem. Výstava samotná není jen statickým objektem. Vážou se k ní zajímavé doprovodné programy. „Například na 6. června plánujeme zajímavou přednášku o světelném smogu a jeho vlivu na živé organismy,“ zve k návštěvě muzejní lektorka Markéta Dvořáková.

V podzemí Veigertovského domu je umístěna expozice o historii stavby samotné.

Připomíná se v ní například to, že právě v tomto domě byla na přelomu 19. a 20. století obchodní škola, ve které zavedli poprvé v českých zemích výuku psaní na stroji.

„Bonusem pro návštěvníky je to, že muzeem nemusejí v tichém úžasu procházet sami – mohou využít doprovodu průvodce, který je při prohlídce upozorní na zajímavosti, které by třeba přehlédli. A možnost vzít si k prohlídce průvodce platí ve všech pobočkách muzea a hlavně je to již v základní ceně vstupného,“ upozornila Jolana Nováková z Regionálního muzea v Kolíně.

Návštěvníci mohou dále zamířit na Bartolomějské návrší, kde stojí další dvě muzejní budovy. Dvořákovo muzeum pravěku nabízí výstavu Ozdoby dávné doby o pravěkém šperku a výrobě a barvení tkanin. Druhou budovou je Červinkovský dům se stálou expozicí měšťanského domu 19. století a proměnlivou výstavní expozicí. Aktuálně se mohou návštěvníci seznámit s fotografickou tvorbou umělců spojených s Kolínem – jsou to Vít Klouček, René Hrala a Miloš Kim Houdek.

S muzejními průvodci je možné se vydat i do dalších historických objektů na Bartolomějském návrší – chrámu sv. Bartoloměje, zvonice, kostnice, parkánů či objektu staré farní školy, ve kterém jsou umístěny interaktivní instalace o slavných rodácích, které zaujmou nejen děti.

Do okolí za dalšími muzei

Kdo se chce více seznámit s moderními dějinami, může využít možnost prohlídky Památníku tří odbojů v nedalekých Lošanech. Kdo naopak tíhne více k dávné historii, neměl by opomenout starobylou Kouřim s muzeem na náměstí, kostelem svatého Štěpána, zvonicí s obráceně uloženými zvony. Nachází se tam další pobočka Regionálního muzea Kolín, a to skanzen. „Kromě poklidné atmosféry vesnice 19. století nabízí několikrát do roka i takzvané národopisné pořady, které přibližují lidové zvyklosti, řemesla i zemědělské práce našich předků,“ uvedla Jolana Nováková.

Už v neděli 28. května od 10 do 17 hodin uvede Muzeum lidových staveb v Kouřimi národopisný pořad Letnice. Slavnost připomene dnes již zapomenuté lidové obyčeje se vztahem k letnicím – otvírání studánek a králenskou obchůzku. Návštěvníci budou moci oba obyčeje zhlédnout třikrát během dne. Připraveny jsou rukodělné dílny pro děti, dětské vesnické hry i odborné besedy.