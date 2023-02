Miliardy z USA za Tescan

Honeywell se vrhne na bezuhlíkové letectví V brněnské pobočce americké společnosti Honeywell se budou vědci a inženýři zabývat dvěma velkými projekty, jejichž cílem je dekarbonizace letectví, tedy létání na jiná než fosilní paliva. Kromě vývoje nového vodíkového pohonu je potřeba změnit i celou architekturu letadla právě kvůli změně pohonu. „Firma už tak zahájila nábor padesáti špičkových pracovníků, kteří budou na projektech za 200 milionů eur (cca 4,8 mld. Kč) pracovat,“ uvedl generální ředitel Honeywell Technology Solutions Česká republika Michal Závišek. (ČTK) Jak si stojí módní průmysl? Firmám chybí ševci Vyhlídky textilního a oděvního průmyslu, v nichž loni velmi mírně rostl počet zaměstnanců, jsou dobré. Před zahájením módních veletrhů Styl a Kabo to v Brně řekl výkonný ředitel Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Jiří Česal. „Odvětví má zdravé jádro a v letošním roce má potenciál dále růst. Otázka je, jakým způsobem se bude implementovat green deal (tzv. zelená dohoda EU o snižování uhlíkové stopy), jak se propíšou do národní legislativy principy cirkulární ekonomiky a čemu všemu se bude muset průmysl přizpůsobit,“ řekl Česal. Méně radostná je situace kožedělného průmyslu, což je především výroba obuvi. Každým rokem se zhoršuje situace se zaměstnaností. Řada pracovníků odchází do důchodu a nemá je kdo plnohodnotně nahradit. „Hodně lidí skončilo předčasně, i když to byly šikovné a zkušené pracovnice,“ řekla ředitelka České obuvnické a kožedělné asociace Vlasta Mayerová. Problémem zůstávají i mzdové podmínky, v textilním, oděvním i kožedělném průmyslu zůstávají v podprůměru. Nejlépe na tom byl loni textilní průmysl s průměrem 31 tisíc korun, v kožedělném průmyslu to bylo 27 tisíc, v oděvním 24 tisíc korun. „Kdyby byly mzdy jako ve strojírenství, tak budou boty stát 10 tisíc korun,“ řekla Mayerová. (ČTK) Saint-Gobain po osmé top zaměstnavatelem Skupina Saint-Gobain je i v roce 2023 Top zaměstnavatelem. Poosmé v řadě získala certifikát „Top Employer Global“ a „Top Employer Česká republika“, když prošla auditem více než 400 pracovních podmínek v oblasti lidských zdrojů a kariérního rozvoje. Saint-Gobain je jednou z patnácti společností, které tuto značku získaly celosvětově. Firma navrhuje, vyrábí a distribuuje materiály a služby pro stavebnictví a průmysl. Působí v 76 zemích, v tuzemsku zaměstnává téměř 4 500 zaměstnanců a provozuje 13 výrobních závodů, jeden z nich je v Hodonicích na Znojemsku. Personální ředitel Saint-Gobain Východní Evropa Robert Kudrna říká, že je skutečně hrdý na všechny zaměstnance, kteří takovou skvělou firemní kulturu vytváří. „Toto ocenění je výsledkem dlouholeté práce managementu, vedoucích pracovníků a personálního týmu. Ti všichni nám pomohli tohoto výsledku dosáhnout,“ pochvaluje. Pozici skvělého zaměstnavatele podle něj potvrzuje i průzkum spokojenosti, který pro firmu zpracovala společnost IPSOS. Zapojilo se do něj přes 3 500 zaměstnanců. „A 84 procent z nich doporučuje Saint-Gobain jako dobrého zaměstnavatele,“ doplňuje. (md)