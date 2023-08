Krásy Polabí si lze užít i ze sedla bicyklu

Užívat si krásy Polabské nížiny, navštívit velkou spoustu zajímavostí a přitom si ještě příjemně zasportovat. To vše nabízejí stovky kilometrů Labské cyklostezky – asi nejznámější tuzemské trasy pro milovníky vyjížděk na kole. Alespoň na část její trasy vyrazí kolem 100 tisíc lidí každý rok a směle se tak řadí mezi nejnavštěvovanější turistické cíle v Česku.

Jak název napovídá, vede podél naší největší řeky Labe, vyjet lze už prakticky od jejího pramene a zdatné sportovce dokáže dovézt téměř až k ústí do Severního moře v Německu. Trasa s označením CT 2 má ovšem i několik možností odbočení na „menší“ trasy, vedou i za dalšími krásami Královéhradeckého, Středočeského či Ústeckého kraje.

Například v Mělníku se lze napojit na trasu označenou jako CT 7, a jak znalí cyklisté správně tuší, jde o Vltavskou cyklostezku vedoucí do Prahy. Její zajímavostí je například lávka pro cyklisty v Lužci nad Vltavou, která byla otevřena v roce 2020 a sklízí ocenění za své architektonické provedení.

Po Vltavské z Prahy do Mělníka

Lužec je mimochodem patrně jediná česká obec, o které by se dalo říci, že leží na ostrově. Z jedné strany je totiž odříznutá řekou Vltavou a z druhé strany uměle vybudovaným Vraňansko-hořínským plavebním kanálem, který umožňuje propojení Labe a Vltavy pro velké lodě.

V každém případě Vltavská trasa bezpečně přivádí cyklisty z Prahy do Mělníka, kde se mohou napojit na vyjížďku směrem na Ústecko. Ještě předtím se jim v Mělníku naskytnou ikonické výhledy na mělnický zámek a zdejší vinohrady.

Cyklisté, kteří na tuto významnou trasu vyjíždějí častěji, dobře vědí, že výhodnější je šlapat proti proudu Labe kvůli proudění vzduchu. Vzhledem k tomu, že se jede víceméně po rovině, působí protivítr jako silná brzda a cyklista v neustálém zápřahu si nemá šanci odpočinout jako jinde při sjezdech kopců.

Kdo si chce trasu projet jen jednou, a nikoli tam i zpět, udělá právě proto lépe, když vyjížďku začne už v Německu, například v Drážďanech, kam se lze dopravit třeba vlakem i s jízdním kolem.

Na začátek si tak milovníci přírody užijí ještě plní sil patrně nejkrásnější kouty německo-české krajiny známé jako Saské Švýcarsko. To je mimochodem protkané sítí značených tras vedoucích na různé vyhlídky naskýtající pohledy do zelené krajiny, na lesy a skalní útvary.

V Česku pak projížďka národním parkem nabídne takové přírodní zajímavosti, jako je slavná Pravčická brána či soutěsky řeky Kamenice u Hřenska. Jejich návštěva rozhodně stojí za to, alespoň tedy mimo sezonu, kdy nejsou tato místa plná turistů.

Zastávka na děčínském zámku

Další jízda vede k Děčínu, kde se jako na romantické pohlednici tyčí nad soutokem Labe a Ploučnice děčínský zámek. Vynechat jeho prohlídku a neochutnat originální zámeckou zmrzlinu by jistě byla chyba. Pak už se trasa stáčí dál po českém území k Ústí nad Labem. Cestou potkáte například pivovar Velké Březno a ještě před ním se v Malém Březně nabízí odbočka vedoucí podél Lučního potoka do Zubrnice k historické železnici a skanzenu lidové architektury.

Kdo si výlet Polabím naplánoval jako vícedenní, tak ideálním místem k přespání je krajské město Ústí nad Labem. Severočeská metropole skýtá mnoho možností ubytování. Za návštěvu určitě stojí slavná restaurace Větruše, která se tyčí nad městem a je z ní výhled do údolí Labe, na vrchy Českého středohoří i na celé město. Zajímavostí je, že nahoru se zájemci dostanou unikátní lanovou dráhou, která je nejdelší lanovkou bez podpěrných sloupů v České republice. Nástupní stanice je v obchodním domě v centru města.

Po návratu zpět do pedálů pokračuje cyklistické dobrodružství směrem do Labského údolí, cestou si nelze vysoko na skále nevšimnout majestátního hradu Střekov. Naopak dole přes řeku určitě za pozornost stojí kulturní technická památka Masarykovo zdymadlo, které má dvě plavební komory a součástí je i vodní elektrárna.

Ale zpět za krásami krajiny. Další kilometry podél Labe dovedou cyklisty k údolí zvanému Česká brána (Porta Bohemica), Labe tam vstupuje do Českého středohoří. Tamní neopakovatelnou krajinu tvoří čedičové kopce, které nabízejí až neuvěřitelná panoramata na hluboká údolířeky. Území České brány je vyhlášeno chráněnou krajinnou oblastí s přírodními rezervacemi a nalezišti vzácných rostlin a živočichů.

Zrcadlení: Jednou z dominant města Litoměřice v Ústeckém kraji je Dómský pahorek s katedrálou Sv. Štěpána.

Další jízda proti toku Labe může někomu připomínat projížďku francouzským venkovem. Krajina lemovaná vinicemi se hlavně u obce Velké Žernoseky rozestoupí do velkého údolí. To už je na dohled soutok Labe a Ohře a též královské město Litoměřice, které je v podstatě centrem středohoří. A jistě by byla škoda jen projet kolem. Samotné centrum Litoměřic je městskou památkovou rezervací. A to nemluvě o Dómském pahorku s katedrálou sv. Štěpána či o tamním gotickém hradu. Bývalý královský středověký hrad patří mezi nejstarší stavby Litoměřic z druhé poloviny 13. století. Dnes je díky moderní expozici českého vinařství nazýván vinařským svatostánkem. Poblíž je i pevnost Terezín se svou pohnutou minulostí. Dál po trase následuje Roudnice nad Labem, kde by byla škoda vynechat zámek, který je označován za čtvrtý největší zámecký objekt v ČR. Barokní zámek s více než 200 místnostmi, vybudovaný na románských základech, sloužil jako hlavní sídlo rodiny Lobkowiczů. Dnes se v zámeckém podzemí rozprostírají sklepy vinařství Zámek Lobkowicz Roudnice.

Fakta o Labské cyklostezce Ačkoli zní vyjížďka po Labské cyklostezce romanticky, je třeba být i dobře připraven. Zejména česká část trasy totiž kromě asfaltových povrchů obsahuje i dlouhé pasáže „polních“ cest, se kterými si poradí spíše horská kola. Nejvíce to cyklisté pocítí za „odbočkou“ na Prahu u Mělníka směrem dál na Krkonoše. Naopak některé úseky Labské stezky jsou dobře sjízdné i na inline bruslích. V posledních letech byly vybudovány desítky kilometrů tras, které slouží právě jen turistům mimo silnice, tedy bez průjezdu aut. Na řadě míst už jsou k dispozici i služby pro cyklisty. Po cestě lze nabíjet také elektrokola, která se těší stále větší oblibě.

Vinařskou část Labské cyklostezky uzavírá Mělník ležící nad soutokem Labe a Vltavy. To už se cyklistům naskýtá středočeská část trasy vedoucí úrodnou nížinou, lužními loukami a borovými lesy kolem Neratovic. V této lokalitě je i možnost příjemného přírodního koupání v zatopených pískovnách a třeba v Mlékojedech se lze zastavit v plážovém „Beach parku“. Za zajížďku stojí i patrně nejznámější jezero Lhota s čistou vodou,rozsáhlými písčitými plážemi a také patrně největší nudistickou pláží v Česku.

Další zastávka je možná v Kostelci nad Labem a pak samozřejmě v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, která je skutečným církevním centrem Čech. Najdete tu největší koncentraci církevních a náboženských památek. Dále směrem na Nymburk cyklisté míjejí Lázně Toušeň, kde se do Labe vlévá Jizera, a také městečko Čelákovice.

Velkým lákadlem k zastavení na této pestré cyklistické pouti je městečko Nymburk, známé svými cihlovými hradbami v centru. Dominantou města je gotický cihlový kostel svatého Jiljí stojící na Kostelním náměstí a též proslulý pivovar spjatý s osobou spisovatele Bohumila Hrabala a jeho novelou Postřižiny.

Až k prameni Labe

Středočeská část Labské cyklostezky vrcholí v malebným lázních Poděbrady, které jsou proslulé společenským a turistickým životem. Ve zdejších lázních si lidé léčí především srdce. Kdo by snad chtěl dojet až k prameni Labe, může pokračovat po stezce až na Dvůr Králové, dále po silnicích a mimo jiné po hrázi přehrady Les Království přes historické město Hostinné až do Vrchlabí.

Značení končí nebo vlastně spíše začíná v Herlíkovicích u dolní stanice sedačkové lanovky vedoucí na Žalý. Kdo se chce podívat i s kolem až k prameni Labe, může vyjet lanovkou na Žalý, odkud vyrazí po trase K10 směrem na Benecko, dále po K13 na Třídomí a do Špindlerova Mlýna. Tam lze i s kolem vyjet sedačkovou lanovkou na Medvědín, napojit se na Masarykovu silnici a přes Vrbatovu boudu dojet k Labské boudě. Odtud už je to kousek pěšky k prameni Labe. To je zhruba 380 kilometrů od začátku českého úseku Labské cyklostezky na hranicích s Německem.