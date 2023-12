Knížka je vděčný dárek, nabízí únik do jiného světa

Přestože se zdá, že klasické knihy pomalu vytlačují nové technologie a obzvlášť u dětí vítězí mobily, tablety s krátkými videi a hrami, jde o zdání klamné. „Češi mají atypicky vysokou čtenost oproti jiným zemím v Evropě. Knížky u nich mají vysoký kulturní přesah,“ říká obchodní ředitel Nakladatelského domu Grada Daniel Sviták.

Čím si to vysvětlujete?

Je to u nás dáno i historicky, knihy byly kdysi znakem vzdělanosti a bohatství a není to tak dlouho, kdy si čtenář nemohl jen tak zajít do obchodu pro dobrou knihu. Někteří autoři byli podpultové zboží.

Vzhledem k blížícím se Vánocům se nemohu nezeptat, co byste čtenářům pod stromeček doporučil?

Z dětské literatury to je určitě knížka Zdeňka Svěráka Čerti nejsou, která původně vznikla jako scénář, pohádka se dotýká aktuálních společenských témat a jméno autora je určitě zárukou kvality. Pokud jde o knížky pro dospělé, tam to je nový román autorky Kateřiny Dubské 30. kilometr, který vypráví o zdánlivě obyčejných životech neznámých lidí. Ze zahraničních titulů bych doporučil thriller Není úniku islandské spisovatelky Yrsy Sigur?ardóttir. A velmi oblíbené jsou i Psychologie sériových vrahů nebo Psychologie masových vrahů od pana Drbohlava.

Thriller, detektivka..., zjišťovali jste, proč lidi zajímají temné žánry plné násilí?

V knížkách prožíváme příběhy, které ve svém životě nejspíš nikdy nezažijeme, a ze zkušenosti víme, že čtenáře často zajímá záporná postava a její důvody k takovému chování, jde i o jistou míru fascinace zlem a třeba tím, jak vypadá mrtvé tělo. A navíc lidé se rádi bojí v bezpečí domova. U knížek pana Drbohlava, který pořádá i besedy, čtenáře fascinuje osoba pachatele, co to je za člověka, který mohl spáchat něco tak hrozného.

Jaké další žánry patří mezi nejoblíbenější? Je to třeba sci-fi?

Tak zrovna sci-fi je na mírném ústupu nebo stagnuje. Mezi mladými lidmi je velmi oblíbený žánr fantasy. Pohádkový imaginární svět, kde se může stát cokoliv. Stále populární jsou romány plné erotiky, které čtenáři rádi čtou v elektronické podobě. Myslím, že je to o tom dovolit si snít a prostřednictvím příběhů prožít si něco nebezpečného, zakázaného, opojného. A od covidové doby stále roste zájem o populárně naučnou literaturu.

A u ní je zájem o jaká témata?

Tam je toho hodně, například jak si zvýšit finanční gramotnost, manažerské příručky a podobně. Specifikum tady je vzestup audioknih. Lidé si je často pouštějí u nějaké manuální činnosti nebo při cestování v dopravních prostředcích. Podle našich zkušeností audioknihy přitáhnou ke knížkám i lidi, kteří z nejrůznějších důvodů po klasické papírové knize nesáhnou, ale tento formát je přiláká. A jsou lidé, kteří si přečtou tištěnou knihu a pak si ji ještě poslechnou v audioverzi s tím, že je to zase jiný zážitek.

Myslíte si, že i tohle svědčí o tom, že o literaturu mají lidé pořád zájem?

Ano, knížka je relax, poznání, vzdělání. Zážitek v případě beletrie nebo know-how, které vám dá ucelenou a srozumitelnou informaci a v kontextu volně dostupných populárně naučných sdělení na internetu i určitou míru garance, že skutečnosti uvedené v knize jsou ověřené a opravdu to tak je. V tomto smyslu je knížka nenahraditelná.

A co nejvíc funguje na vzbuzení zájmu o autora, konkrétní titul, nebo žánr?

Šuškanda, to platí stále a opravdu funguje nejlépe, když si lidé navzájem knížku doporučí. To je ten X faktor, který potřebujete, abyste po obchodní stránce jako nakladatel uspěl.

Vy máte také aplikaci Bookport, o co jde?

Bookport je něco jako Netflix, ale na e-knížky. Zakoupíte si předplatné a rázem máte k dispozici téměř 9 000 e-knih. Doslova si nosíte s sebou obrovské knihkupectví s veškerým sortimentem. Ideální pro vysokoškoláky nebo pro firmy jako benefit pro zaměstnance. Aplikace se dá využít na mobil, laptop, tablet i třeba čtečku.

Osobně mám někdy problém vybrat si správný titul. Co byste mi poradil?

My v Gradě doporučujeme knížky často a rádi. Čtenáři se na nás mohou obrátit třeba přes sociální síť. A určitě poradí i knihkupci.

Čtenáře obvykle štvou chyby v knížkách. Jak se tomu snažíte bránit?

Nějaké chyby asi budou vždycky, jsme jen lidé, ale snažíme se na to dávat pozor a třeba v dotiscích už mít chybu opravenou.