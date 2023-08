Kácení v údolí pomůže bezpečnosti turistů

Údolí řeky Doubravy nedaleko Chotěboře během roku navštíví turisté ze všech koutů republiky, včetně školních a táborových výletů nebo rodin s dětmi. A právě kvůli bezpečnosti návštěvníků pokračuje v přírodní rezervaci i během letní sezony kácení souší napadených kůrovcem. K zemi musejí stromy, jež se nacházejí v blízkosti značených turistických tras. Svým pádem by totiž mohly ohrozit zdraví i životy výletníků.

„Odumřely nejen jednotlivé stromy, ale i celé lesní porosty. Stezka prochází skalnatým údolím a suché stromy se tyčí na okolních svazích. Mohou se nejen zřítit přímo na stezku, ale i se po pádu sesunout dolů po svahu,“ přiblížil za chráněnou krajinnou oblast Železné hory Aleš Kopecký z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR).

Turistickou a naučnou stezku spravuje právě AOPK ČR. V minulých letech prošla rozsáhlou rekonstrukcí, přibyly na ní například dřevěné chodníky pro snazší průchod údolím.

Trasa ale vede hlavně na pozemcích města Chotěboř, které proto s ochranáři ohledně způsobu i harmonogramu kácení spolupracuje.

Cílem je zajistit bezpečnost návštěvníků, zároveň ale nepoškodit unikátní chráněné území.

Celé údolí je přírodní rezervací a lesy, které se nacházejí na prudkých skalnatých svazích, jsou velmi důležité jak pro zachování tamní přírody, tak pro svoji funkci ochrany půdy před erozí. Klasická těžba s odvozem dřeva by mohla poškodit skály, nastartovat erozi půdy, nebo zničit ostatní vegetaci či živočichy. Jako nejlepší řešení bylo tedy odborníky zvoleno pokácení odumřelých stromů, které by mohly dopadnout na stezku, a ponechání jejich dřeva na místě k zetlení.

Souše ve větší vzdálenosti od turistické trasy však k zemi řízeně nepůjdou. Dřevo odumřelých stromů je totiž podle ochranářů přirozenou součástí lesa, poskytuje domov hmyzu a houbám a podílí se na koloběhu živin v přírodě. „Ve stojících suchých stromech také rádi hnízdí ptáci nebo nalézají úkryt netopýři a další živočichové,“ popsal Aleš Kopecký.

Nebezpečná práce v terénu

Kácení probíhá i nyní během hlavní turistické sezony. „Předpoklad je, že se bude pracovat ještě zhruba do podzimu. Všechno se dělá pomalu, postupně. Je to totiž velmi nebezpečná a obtížná práce ve špatně přístupném terénu,“ vyjádřil se Ondřej Kozub, starosta Chotěboře. Radnice na kácení veřejnost předem upozorňuje, například na Facebooku města i chotěbořského informačního centra. Lidé by pak měli ve stanovené dny návštěvu lokality ideálně odložit, nebo být při procházení místem alespoň velmi opatrní.

„Prosíme návštěvníky údolí, aby respektovali pokyny lesního personálu, měli trpělivost při dočasném omezení průchodu stezkou a do údolí nevstupovali za nepříznivých povětrnostních podmínek, protože vítr může suché stromy snadno zlomit,“ upozornil Kozub. Zcela uzavřít město stezku nechce. „Všechny práce probíhají kvůli zajištění bezpečnosti návštěvníků, a proto doufáme, že tuto náročnou situaci pochopí,“ řekl starosta.

V Bílku se startem letních prázdnin nově přibyl i stánek chotěbořského informačního centra. „Turisté tam mají možnost získat informace o tom, kudy vedou turistické trasy, o rezervaci jako takové, o pravidlech pohybu v ní i o omezeních kvůli již zmíněnému kácení,“ vyjmenoval Kozub.

K dispozici jsou v dřevěném kiosku i propagační materiály a základní občerstvení. S jeho pravidelným fungováním se počítá do konce léta, v září bude otevřen pravděpodobně už jen o víkendech.