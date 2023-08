Do rybářského města za zážitky i bohatou historií

Vodňany mají skutečně bohatou historii, a tak je dobré začít procházkou po minulosti města až k jeho samotným kořenům. Město bylo vystavěno v oblasti někdejších mokřadů při dolním toku řeky v blízkosti původní osady Vodná. Její jméno označovalo místo, kde se nacházela voda po celý rok.

Název Vodňany byl odvozen ze skutečnosti, že byla vybudována nová obec obyvatel z Vodné. Lze se také setkat s pojmenováním Aquileia Bohemorum, české Benátky. Urbanistické řešení města i archeologické nálezy datují jeho počátky do druhé poloviny 13. století. Přestože první písemná zmínka pochází až z r. 1318, vše naznačuje, že město bylo založeno v době kolonizace území jižních Čech v průběhu vlády Přemysla Otakara II. (1253– 1278). Za nejcennější dochovanou středověkou listinu je považováno privilegium krále Jana Lucemburského z r. 1335. Vodňany se sice řadily mezi nejmenší a nejméně majetná královská města, ale spolu s Českými Budějovicemi a Pískem tvořily základ královské moci v jižních Čechách vůči dominantnímu šlechtickému rodu Rožmberků.

Městský znak prapor

Předobrazem doposud užívaného městského znaku je vyobrazení horníka v zeleném kabátě s kápí ve zlatém poli, který drží štít s českým lvem a je obklopen hornickým nářadím. Dochovalo se na pečetidle z r. 1562 a zřejmě souvisí se středověkým dolováním zlata v nedalekých Svobodných horách a rýžováním na řece Blanici a v Radomilickém potoce. Návštěvník znak spatří na budově městského úřadu, na kašně uprostřed náměstí Svobody a na východní straně věže kostela Narození Panny Marie. V r. 1996 byl z něho odvozen současný městský prapor v barvách zelené a zlaté, který město užívá při slavnostních příležitostech.

Opevnění se dochovalo

Středověké opevnění se dochovalo téměř po celém obvodu vnitřního města. V současné podobě se čtyřmi zachovanými hranolovými baštami pochází z 15. a z 1. poloviny 16. století, vybudované na starších základech. O prázdninách lze navštívit jednu z bašt. Tři středověké městské brány (Bavorovská, Písecká, Týnská) a jedna novověká (Nová) byly zbořeny kolem r. 1840. Středověkou technickou památkou s hospodářským i obranným významem je mlýnský náhon při severním okraji městského jádra. Poblíž místa někdejší Písecké brány jej překlenuje nízký kamenný můstek s krucifixem a sochou sv. Jana Nepomuckého (kolem r. 1730). Tomuto malebnému zákoutí se říká Vodňanské Benátky.

Presbytář děkanského kostela Narození Panny Marie byl postaven ve slohu vrcholné gotiky v 1. polovině 15. století mistrem Jaklíkem a jeho synem Václavem na místě starší stavby, vzniklé snad současně s městem. V 80. letech 16. století byla přestavěna severní loď se zpěváckou kruchtou a předsíň. Kostel značně poškodil požár města r. 1722, poté byl restaurován. Patrně v té době byly na kostelní věži namalovány znaky města Vodňan, Království českého a tehdejšího děkana Vokouna. V letech 1894–1897 byl regotizován R. Stechem podle návrhů J. Mockera. Tehdy byl chrám vyzdoben na vnějších štítech sgrafity, uvnitř nástěnnými freskami a okna v presbytáři vitrážemi podle návrhů M. Alše. Na klenbě nad hlavním oltářem jsou namalováni čtyři vodňanští kapři. Alšovy návrhy spolu s částmi původního barokního mobiliáře jsou vystaveny v městské galerii. Na 54 metrů vysoké věži visí 6 zvonů, z nichž největší jménem Marek byl odlit r. 1725. U jižní strany kostela stojí misijní kříž z r. 1853. U paty věže je v dlažbě vyznačena památka na zvon jménem Jan, který se roztříštil při snímání pro válečné účely r. 1917.

Bývalá synagoga v klasicistním slohu sloužila od svého dokončení r. 1860 až do druhé světové války k bohoslužbám místní židovské náboženské obci. Po úpravách je od r. 1959 využívána k výstavním účelům městského muzea, ve kterém můžete nyní navštívit poutavou výstavu Hračky 20. století.

Rybářská tradice

Obec i jednotliví měšťané založili především na přelomu 15. a 16. století, kdy chov ryb přinášel značné příjmy do městské pokladny, až 30 rybníků na ploše větší než 250 hektarů. Vytvořili tak neopakovatelný ráz části jihočeské krajiny, který se nám zachoval doposud. Hustá rybniční síť na severní straně města byla v r. 1528 dokončena výstavbou největšího rybníka Dřemliny o rozloze 75 hektarů, situovaného jihovýchodně směrem na Číčenice. Tehdejší mimořádná investiční akce přinesla nutnost uzavření smlouvy mezi městem a poddanými sousedních panství. Přes jejich pozemky vedla odpadní stoka z rybníka a při jeho vypouštění je zaplavovala a poškozovala. Město nabídlo odškodné ve formě ryb. Majitelé pozemků se ukázali být dobrými sousedy a rybářům i konšelům pravidelně přinášeli na hráz za obdržené ryby koláče. Tato originální směna, která se dodnes na počátku listopadu dodržuje, založila ojedinělou tradici v celém českém rybářství. Slavnost ukončení rybářské sezony je také spojena s pasováním nových členů rybářského cechu sv. Petra.

Milovníci jihočeských rybníků mohou nyní navíc navštívit výstavu obrazů Kouzlo vodní hladiny v městské galerii.

Historické prameny zaznamenaly, že vodňanské ryby měly vynikající pověst. Prodávaly se nejen u nás, ale vozily se na trhy do Pasova, Lince a Salcburku. Pokud je nestihnete ochutnat během návštěvy, využijte následující rady: „Nejlepší kapr je jen tak obyčejně po vodňansku na trochu špeku a cibuli. Přidejte zelenou papriku i rajčata a servírujte.“ Dobrou chuť!

Za zážitky do rybářského města Vodňany

Teď už ale z historie do současnosti. Vodňansko leží v samotném srdci jižních Čech. Příjemná výšková vyváženost malebné rybniční krajiny a blízká dostupnost atraktivních míst a turistických tras s přírodními a historickými zajímavostmi vytváří lákavé příležitosti k trávení volného času právě zde. Žádaným zpestřením pro rodiny s malými dětmi mohou být dětská hřiště ve městě i možnost krátkých výletů do okolí. Aktivním sportovcům se tu nabízí různorodá sportoviště v přilehlých prostorách města. Lákavým cílem pro turisty a cyklisty je rozhledna Haniperk na Svobodné hoře. Z 25metrové dřevěné věže lze velmi dobře pozorovat krajinu v blízkosti Bavorova a Vodňan, Písecké hory, JE Temelín, Č. Budějovice, Novohradské hory, Kleť a Blanský les i panorama Šumavy.

Přijeďte – sportujte, relaxujte i hrajte si zde s chutí! Odvezte si od nás pouze příjemné zážitky!

Cesta po trubách

Obnovená stezka z Vodňan do osady Pražák je pojmenována podle bývalé cesty podél historického dřevěného potrubí, které přivádělo do města pramenitou vodu. Občané ji odebírali z vodních pumpiček i samotné kašny na náměstí. Největším spotřebitelem byl až do roku 1942 Měšťanský pivovar. Na jejím konci Vás odmění nečekaná vyhlídka na Vodňany i do celého kraje, možnost občerstvení i prohlídky židovského hřbitova.

Naučná stezka voda je věda

Novodobá historie Vodňan je spjata s výzkumem ryb, vodního prostředí a hospodářství. Pět symbolických soch v blízkosti jednotlivých výzkumných pracovišť Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity seznamuje se současnými závažnými problémy životního prostředí – nedostatkem pitné vody a ohrožením vodních živočichů. Stezka nabízí příjemnou procházku okolo rybníků. Její součástí je naučné dětské hřiště Cesta úhoře.

Interaktivní stezka čápa Vodňana

V areálu lesoparku Zátiší byla v r. 2019 ve spolupráci s Klubem vodňanských výtvarníků vybudována pěší trasa s řadou originálních interaktivních a informačních objektů pro děti. Zábavnou formou je představena historie města, jeho osobnosti i pověsti, poznatky o okolní přírodě, rostlinách a živočiších. Nechybí možnost si zahrát divadelní představení. V blízké budově Střední rybářské školy je možné v průběhu prázdnin navštívit Školní rybářské muzeum.