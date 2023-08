Cestovatelé na jih Čech lákají fotkami

Jednou už tahle akce zafungovala, a tak se k ní po třech letech na jihu Čech vracejí. Jihočeská centrála cestovního ruchu a destinační společnost Českobudějovicko – Hlubocko pozvaly několik osobností, které jsou úspěšné na sociálních sítích, aby propagovaly region. Na začátku srpna tak odstartoval projekt 6x5.

Šest vybraných tvůrců obsahu, kteří se po pěti dnech střídají v jižních Čechách, takový je základní koncept. Jsou mezi nimi známé osobnosti, fotografové i hvězdy internetu. Do jižních Čech už zavítala například česká herečka a zpěvačka Michaela Tomešová s rodinou. A chystá se sem fotografka a dlouholetá cestovatelka Teru Menclová, která je na sítích známá díky výletům do přírody a do hor. Svůj týden v regionu nyní končí mladá akční rodinka 2 On the way – Lucie Horová a Tomáš Snášel, kteří se svými dětmi celoročně cestují po celém světě.

Projekt 6x5 na druhou navazuje na úspěšný první ročník, který se uskutečnil v roce 2020. Fotografie a videa na kanálech účastníků tehdy oslovily více než 315 tisíc uživatelů sociálních sítí. Se stejným záměrem do toho jdou pořadatelé i letos. „Formát, kdy se šest tvůrců postupně vystřídá v destinaci, se nám osvědčil. Je to koncept, který v online prostředí strhne mnohem větší pozornost než při jednotlivých návštěvách, protože se celý měsíc něco děje a na sítě přichází velké množství obsahu vytvořeného v jižních Čechách,“ popisuje myšlenku ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Petr Soukup.

Vhodné kandidáty do projektu 6x5 na druhou zvolili pořadatelé na základě jejich tvorby a cílového publika. „Vybírali jsme tvůrce tak, abychom oslovili například rodiny s dětmi nebo mladé páry a nalákali je ještě k letošní letní či podzimní dovolené v jižních Čechách,“ navazuje ředitel turistické oblasti Budějovicko Tomáš Polanský.

Mezi účastníky jsou proto fotografové, zkušení cestovatelé,rodiny s dětmi i tvůrci videí napříč platformami sociálních sítí. Důležitým kritériem byla schopnost produkovat originální obsah, vyprávět příběh a oslovit české a slovenské publikum se zájmem o cestování. Úkolem skupiny je vlastním pohledem zmapovat zajímavá místa a aktivity v jižních Čechách, zachytit je na fotografiích a ve videu a prezentovat je svým fanouškům. Účastníci bydlí v Českých Budějovicích, odkud po dobu pěti dnů vyrážejí na výlety po regionu.

Od 11. do 16. srpna je na své „misi“ Petra Elblová. Ta ráda sdílí svůj přístup ke zdravému životnímu stylu a střípky z výletů s rodinou. Při cestování si vybírá především místa přívětivá i pro děti. Těší se, že v jižních Čechách pozná další krásná místa.

Po ní dorazí Tomáš Vaňourek, plzeňský rodák a cestovatel každým coulem. Vydal se po stopách legendární cestovatelské dvojice Hanzelka a Zikmund, a proto tráví hodně času v Africe. Jižní Čechy jsou pro něj ale inspirativní a jezdí sem pravidelně za fotografickými úlovky.

A následovat bude již zmíněná Tereza Menclová, fotografka, cestovatelka a instagramerka z Prahy. Aktivně cestuje už spoustu let, miluje hory