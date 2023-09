Ceny energií zatím klesají. Co bude dál?

Podle Pavla Urubka je tento postup správný. „Současnou optikou se jedná o ideální řešení i vzhledem k očekávanému podzimnímu růstu cen energií,“ říká. Trh s energiemi pro firmy totiž aktuálně vykazuje oproti loňské situaci dva odlišné rysy.

Tím prvním je mnohem častější uzavírání smluv v letních měsících. „Důvodem je jednak poučení z minulého roku, kdy řada subjektů spekulovala a čekala na nižší nabídky, ty se však s postupným příchodem podzimu a zimy nedostavily. Letos je situace o poznání jiná, neboť jsou napříč dodavateli k mání nižší nabídky, než tomu bylo před rokem,“ vysvětlil Pavel Urubek s tím, že druhým odlišným rysem oproti minulým rokům je snaha firem a municipalit o kombinaci fixních a spotových produktů.

„Ačkoliv tato možnost existuje na trhu dlouhodobě a nabízejí ji prakticky všichni klíčoví hráči, rostoucí oblibě se těší až nyní. Nejčastěji volenou variantou je nákup fixního produktu na velkou část topné sezony, typicky na první kvartál příštího roku (případně i na čtvrtý kvartál toho letošního), přičemž na jaro a léto připadá spotový produkt,“ přiblížil jednatel a doplnil, že během slunného léta se ceny elektřiny v průměru dostaly na hodnoty okolo 90 EUR za MWh. Nelze prý však očekávat, že tato situace vydrží delší dobu. Pro příklad uvádí loňský rok, kdy se na konci prázdnin cena plynu velmi rychle vyšplhala.

„Jakmile se v Evropě začne blížit podzim, ceny energií porostou. I cena fixních produktů se vlivem toho zvýší, nemluvě o nenadálých událostech, které se s nevyzpytatelným Ruskem mohou odehrát kdykoliv. Pro uzavření nové smlouvy je tak současný konec léta ideální,“ domnívá se Pavel Urubek.

Od září i října snižují ceny

Dodavatelé energií nyní hlásí snižování cen pro domácnosti. Levněji má vyjít vytápění zemním plynem pro nadcházející topnou sezonu například stávající zákazníky Innogy se smlouvou na dobu neurčitou. Ve srovnání s platným vládním cenovým stropem bude nová cena Innogy o 18 procent nižší. Nový ceník plynu Standard vstoupí v platnost od začátku října.

„V letošním roce zlevňujeme plyn už podruhé. Vůči cenovému stropu je nová cena o téměř pětinu nižší a měsíční náklady na vytápění průměrného domu klesnou o skoro sedm set korun,“ uvedl David Konvalina, ředitel maloobchodu Innogy. Čtyřčlenná domácnost, která plynem vytápí průměrný rodinný dům a ohřívá teplou vodu, tak ušetří 8 tisíc korun ročně ve srovnání s cenovým stropem. Rodina v třípokojovém bytě ušetří 3 500 korun. Zlevnění plynu prý umožňuje pozitivní vývoj velkoobchodních cen na evropských trzích.

„Postupně pro naše zákazníky přikupujeme levnější plyn a průběžně snižujeme ceny. Mimo jiné nám to také umožnilo nabídnout nové, výhodnější smlouvy všem zákazníkům, kterým by ceny po Novém roce vyskočily nad stropy. Nabídku s produktem Restart už jsme všem doručili a je o ni velký zájem,“ dodal Konvalina.

Společnost ČEZ Prodej letos sníží ceníky u elektřiny i u plynu už počtvrté. Zákazníci, kteří si chtějí zafixovat elektřinu před novou topnou sezonou, mohou využít nový roční online produkt za 3 940 Kč/MWh u nejběžnější sazby D02d, který tak vyjde o více než tisícovku levněji než vládní strop. U plynu se nově roční fixace sníží na 1 850 Kč, a vyjde tedy o čtvrtinu méně než strop. ČEZ Prodej zároveň v polovině září sníží také ceníky dvouletých a tříletých produktů, o které prý začíná být mezi zákazníky v poslední době větší zájem.

„V polovině září zlevníme naše jednoleté, dvouleté i tříleté fixace. Myslím, že naše víceleté fixace budou na velmi výhodných úrovních. V posledních týdnech o ně zájem mezi našimi zákazníky velmi roste, pokles velkoobchodních cen se před časem prakticky zastavil a řada zákazníků hledá jistotu výhodných cen na delší dobu. Ceník tříletého produktu u elektřiny tak ve třetím roce snížíme přibližně k hodnotě 3 500 korun za megawatthodinu. Zároveň jsme připravili nový, jednoletý akční fix s cenou u nejběžnější sazby 3 940 korun pro ty zákazníky, kteří se chtějí fixovat na kratší dobu, zejména na následující topnou sezonu,“ řekl generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

Nové ceníky mají být kompletně zveřejněny k dnešnímu, 15. září. Zájem o fixace nyní u ČEZ Prodej roste. Podle Tomáše Kadlece je důvodem vedle zastavení poklesu velkoobchodních cen také blížící se topná sezona a předpokládané ukončení platnosti vládních stropů. U nově uzavíraných smluv na elektřinu podíl fixací aktuálně dosahuje 40 procent, u plynu je fixovaných smluv nyní 60 procent.

Energií šetřete

A jaká opatření udělat, aby lidé platili bez ohledu na ceny co nejméně? Podle Romana Šubrta, předsedy Asociace energetických specialistů, by měli především šetřit energií, a to jak elektřinou, tak teplem.

„Například v Anglii, ale i v severských zemích, kde jistě lidé nejsou chudí, je normální vytápět byty na 12 až 15 °C,“ upozornil Roman Šubrt. Zmínil i možnost investic do bydlení. Ty mohou být nízkonákladové, jako je například výměna žárovek za LED osvětlení, středněnákladové, jako je například výměna starších chladniček za úspornější, ale i vysokonákladové, což je zejména zateplování objektů. „Na toto zateplení lze získat poměrně vysoké dotace. Kdo dosud nezateplil a nevyměnil okna, měl by to urychleně udělat,“ podotkl Roman Šubrt.

Připomněl i to, že zákaz kotlů s nízkou účinností spalování je a bude vyžadován. „Je to logické, neboť tyto kotle vypouštějí do ovzduší emise způsobující poškození zdraví. Je tedy v zájmu všech, aby jednak nečoudili na svoje okna a aby zároveň emisemi neobtěžovali svoje okolí a nezpůsobovali zdravotní problémy sousedům. Kotle by se stihly vyměnit, kdyby to majitelé nenechávali na poslední chvíli,“ upozornil Šubrt.

Jejich náhrada může být za kotel na stejné palivo, ale s účinnějším spalováním, velmi často se doporučuje i s akumulační nádrží, která dále zefektivňuje spalování. Lepší je prý ale pořídit si bezobslužný zdroj tepla, tedy tepelné čerpadlo, případně kotel na zemní plyn. Tepelné čerpadlo by mělo provázet i zateplení budovy.