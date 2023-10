Barevný podzim u Chotků a Colloredů

Vybarvené koruny stromů, pod nimi závěje zlatočerveného listí a kousek dál romantické stavby z dob, kdy zde žil a hospodařil rod Chotků. K tomu lehce nostalgické ranní mlhy a večerní probarvené západy slunce. Takový je podzim v zámeckém parku ve Veltrusech. S rozlohou 298 hektarů je nejrozsáhlejším památkově chráněným areálem u nás.

Zámek vznikl jako letní sídlo Chotků na ostrově na řece Vltavě. Ostrov se pak postupně od konce 18. století proměňoval v unikátní krajinářský park s alejemi, ovocnými sady a vodním kanálem se slepými rameny. První úpravy byly dokončeny v roce 1790, a veltruský zámecký park tak patří k pěti nejstarším v republice.

Cykloprohlídka

Volně přístupný je od úsvitu do soumraku. Jeho romantická zákoutí s pavilonky a mosty si návštěvníci mohou prohlédnout po celý rok. Pěšky nebo od května do konce září i ze sedla kola při předem objednané komentované cykloprohlídce s průvodcem. Trvá přibližně hodinu a půl a je dlouhá devět kilometrů.

Cestou cyklisté uvidí například rekonstruovaný Laudonův pavilon, který byl postaven jako stavidlo na vodním kanálu. Zastaví se v lužním lese, na vodním kanálu, před hlavní branou, u Pavilonu přátel venkova a zahrad či u Egyptského kabinetu s mostem, který zdobí Sfinga. Prohlédnou si také pavilon Marie Terezie uprostřed jedné z největších jízdáren v Evropě.

V září si zájemci mohou cykloprohlídky objednat o víkendech a státním svátku od 10 do 15 hodin. Minimum je pět účastníků. Vstupné stojí 120 korun, pro seniory a studenty je za 100 korun, děti od 4 do 17 let zaplatí 40 korun.

Koncem 18. století založili Chotkové také anglický park na místě, kde později nechali postavit zámek Kačina. Na přelomu 18. a 19. století přibylo ještě zahradnictví a ve 30. letech 19. století pak i oranžerie. Dnes je součástí parku rovněž skleník a zahrada léčivých rostlin s více než stovkou druhů rostlin, které se pěstovaly již od středověku v klášterech.

Na komentované prohlídky parku a oranžerie se můžete vypravit v září denně, v říjnu o víkendech a svátcích. Začínají v 9, 11, 13 a 15 hodin.

Bez průvodce se můžete na procházku kačinským zámeckým parkem vypravit celoročně. Vstup je zdarma. Při procházce potkáte i staronové obyvatele. Po letech se sem vrátili pávi. Je jich šest a jmenují se Emerich, Sidonie, Esmeralda, Quido, Henrietta a Žofie.

Největší ve středu Evropy

Hned dva parky obklopují zámek Dobříš. Větší, anglický, se rozkládá na 30 hektarech, je protkaný pěšinami a místní i návštěvníci ho využívají nejen k procházkám, ale i k rekreačnímu běhu. Do anglického parku se vchází vchodem, ke kterému vede lipová alej souběžně se západní stěnou ohraničující dvouhektarovou francouzskou zahradu. Keře a rostliny vysázené symetricky do geometrických obrazců rostou na pěti terasách. Zahrada navazuje na jižní křídlo zámku, kterým do ní kdysi panstvo vcházelo. Na druhém konci francouzské zahrady stojí oranžerie, k níž přiléhá skleník. Původně stála na jižní straně oranžerie i voliéra s klecemi pro vzácné druhy bažantů. Dnes z ní zůstala jen iluzivní nástěnná malba od Jaroslava Filipa. Je největší venkovní výmalbou ve střední Evropě. Majitelé zámku, rodina Colloredo-Mannsfeld, ji nechali nedávno obnovit.

Francouzská zahrada s oranžerií jsou přístupné do 8. října, vždy od středy do neděle od 9 do 17 hodin. Plné vstupné stojí 110 Kč, zlevněné 65 Kč. Anglický park lze navštívit zdarma po celý rok. V září a říjnu je otevřený od 7 do 21 hodin.