Adventní Znojmo s kolem i trubači

Blansko poprvé s výrobky řemeslníků Adventní čas začne v Blansku rozsvěcením vánočního stromečku už v pátek 24. listopadu v pět hodin večer. Ve stejný den dopoledne bude na náměstí Republiky také jarmark. Trhy potrvají celé adventní období až do začátku Vánoc. Návštěvníci zde oproti minulým rokům nenajdou pouze stánky s punčem, ale i řemeslnými výrobky z regionu s vánoční tematikou. Novinkou bude i rozšířený kulturní program v úterý, ve čtvrtek a v sobotu vždy odpoledne. Za rodinkou sněhuláků a zvoničkou do Břeclavi V neděli 26. listopadu najdou již tradičně nejen místní v břeclavské synagoze stánky s vánočním sortimentem, na malé návštěvníky, kteří si budou chtít vyzkoušet vlastní dovednost, čeká dětská vánoční dílna. Vánoční stromeček se v městském parku rozsvítí 3. prosince. Nově přibude rodinka sněhuláků a foto point v pavilonu a zvonička štěstí. Mikuláš navštíví Břeclav 5. prosince, spolu s ním se malí i velcí mohou těšit na ohňovou a bublinkovou show. Vánoce vyvrcholí jarmarkem od 15. do 23. prosince, který doplní bohatý kulturní program. Adventní veselí ukončí v podvečer před Štědrým dnem tichý ohňostroj. Tereza Mašková rozezpívá Hodonín Sportem ku zdraví – a před Vánoci obzvlášť. Hodonín odstartuje předvánoční čas 2. prosince Adventním během. O den později, 3. prosince, rozezní ulice zvonečkový průvod, který vyvrcholí rozsvícením stromku a odstartováním vánočních trhů, které potrvají až do 19. prosince. Průvod Nesem Vám Vánoce zase připomene 16. prosince významné biblické postavy související s Vánoci, v průvodu půjde například svatá Lucie, svatý Mikuláš či svatá Barbora. V neděli 17. prosince vystoupí zpěvačka Tereza Mašková a 19. prosince se při ukončení vánočních trhů bude konat na Masarykově náměstí společné koledování, dorazí také vánoční pošťák. Vyškovský betlém už má i povoz s koňmi Adventní trhy zaplní tradičně vyškovské Masarykovo náměstí od 17. do 22. prosince. Hlavním tahákem kulturního programu bude koncert hudební skupiny Queenie, která 21. prosince vystoupí s pestrým repertoárem Freddieho Mercuryho a kapely Queen. V úterý 19. prosince se objeví také zpěvačka a skladatelka Kateřina Marie Tichá. Chybět nebude ani znovu významně rozšířený, z lipového dřeva vyřezaný betlém. Letos jej doplní selský povoz tažený dvěma koňmi. (dub)