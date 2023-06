Vodu v liberecké zoo vyčistí kořeny a nanovlákna, Labutí jezírko čeká oprava

„Uspěli jsme, tuším, napopáté. Připravujeme podklady pro podepsání smlouvy a mezitím se dokončují stavební povolení,“ informuje ředitel zoo David Nejedlo. Stavba čistírny v malém údolí vedle pavilonu levhartů by se měla rozjet začátkem příštího roku.

Ročně spotřebuje krajská zoo v průměru 62 tisíc metrů krychlových vody. Většinu roku se snaží pro užitkové účely brát vodu ze svých vrtů, z Labutího jezírka a ze zmíněného potoka. Přesto to nestačí a 29 tisíc metrů krychlových z toho představuje vodu pitnou.

V letním období s ní napouští některé bazény, napájí a omývá zvířata. A slouží i na zalévání rostlin. „Což je neudržitelné a neekologické a samozřejmě se to i nepříznivě promítá do ekonomiky zahrady. V minulých letech jsme museli z nedostatku vody omezit zálivku rostlin v areálu,“ přiznává mluvčí zoologické Barbara Tesařová.

Nejvíc vody spotřebují lachtani

Nejvíce jí spotřebují lachtani hřivnatí, na naplnění a čištění expozice se primárně bere voda z vrtů. „Jejich bazén se musí zejména v letních měsících čistit minimálně jednou týdně,“ dodává Tesařová.

V opačném případě by se kvůli slunečnímu záření a teplu snižovala kvalita vody, což by mohlo lachtanům, a zejména jejich očím způsobit zdravotní obtíže.

Přírodní čistírna vyčistí vodu, která se využívá například v bazénech slonů a tapírů, jež nyní odchází po jednom použití bez dalšího užitku do kanalizace. „Je do určité míry znečištěná, ale není to voda z toalet,“ upozorňuje Nejedlo.

Čistírna bude mít filtrační systém z nanovláken, jehož vývojem se zabývá Technická univerzita v Liberci již několik let. Ta je také koordinátorem mezinárodního projektu Life4zoo. Partnery, kterým se podařilo dosáhnout na společnou dotaci v částce přibližně 4 milionů eur, jsou španělská univerzita v Barceloně, tamější zoologická či společnost Photon Water Technology.

Z jezírka prosakuje voda

Na inovativní systém čištění vod bude mít liberecká zoo v přepočtu asi 47 milionů korun. A není to jediná velká akce, která má zahradě ušetřit vodu a peníze. Zoologická chystá rekonstrukci Labutího jezírka – projekt má hotový a nyní se snaží získat stavební povolení. Hráz je totiž prasklá a jezero zabahněné.

V dnešní době, kdy je potřeba zvýšit zadržování vody v krajině, je proto oprava nevyhnutelná. „Největší problém je obrovský průsak vody odpadní štolou. V rámci oprav se počítá s opravou štoly a hráze, zároveň se odbahní celá plocha jezera, které naposledy proběhlo před 35 lety. Rekonstrukce se odhaduje na 15 až 20 milionů korun, její začátek se bude odvíjet od data získání stavebního povolení,“ shrnuje Tesařová.

Z vybagrovaného sedimentu vznikne nový ostrůvek – domov lemurů. Na jezírku jim při zimování budou dělat společnost také pelikáni. „Ty musí pracovníci zahrady každý rok na podzim složitě odchytávat a vozit na zimoviště mimo zoologickou zahradu,“ připomíná Tesařová tradiční zábavnou podívanou, při které se do odchytávání těchto velkých vodních ptáků zapojují i kajakáři.