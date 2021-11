VIDEO: Pelikáni opustili jezírko v zoo, na zimoviště je hnaly kajaky

Narůžovělým pelikánům bílým nedělají moc dobře teploty pohybující se pod bodem mrazu, které se brzy nelítostně přiblíží. Proto se musí přemístit z vodní hladiny do vyhřátějších prostor, kde zahnízdí.



Desítky minut trvající souboj se dvěma kajaky svedlo pět samců a čtyři samice.



Taktika lovců? Hlavně pomalu a psychologicky!



„Strategie je stejná jako každý rok - vytlačit ptáky z vody na břeh. K tomu nám dopomáhají kajakáři, kteří na ně pomaličku, psychologicky působí a nahání je ke kraji. Když zvířata vylezou, následuje boj pelikána proti muži, pelikána proti ženě,“ popisuje „vedoucí zásahu“, kurátor chovu ptáků Jan Hanel.



Taktika lovených? „Jednoduchá - utéct co nejdále od chytajícího člověka,“ směje se zoolog.

První tři kusy šly dopoledne odlovit celkem rychle. Pět až patnáct kilogramů vážící ptáci byli ovšem v nejen početní nevýhodě. Jsou totiž zakřídlovaní, to znamená, že po úpravě křídel neumějí buď létat vůbec, nebo jen trochu, ale nad ploty zahrady nedoplachtí.

Přesun sem a tam

Se zbytkem hejna si kajakáři pořádně zapádlovali. Opeřenci se neustále přemisťovali z jednoho konce jezírka na druhé. Dva z nich dokonce vyšponovali své síly a nad hladinou se několikrát proletěli sem a tam. Nakonec však všichni na břehu zamířili do připravené dodávky a odjeli přezimovat.

„Je to vlastně i hnízdiště. Vše je připravené tak, aby mohli odchovat mláďata. Daří se nám to každý rok, většinou máme na jaře tak do pěti nových mláďat,“ dodává Hanel.

Podle něj sice na první pohled může odchyt vodních ptáků vypadat snadno, ale zase tak jednoduchý akt to není. Ptáci se umí pořádně ohánět ostrým zobákem.



„Určitě nechtějí nikoho schválně zranit, ale musíme si dávat pozor. Navíc to není úplně lehké zvíře. Opatrní musíme být také na to, abychom je odchytávali šetrně a nějak je nezranili,“ upozorňuje kurátor.

Úterní atrakce na jezírku byla možná jedna z posledních. Ředitel zoo David Nejedlo řekl pro ČTK, že zahrada plánuje vybudovat zimoviště pro pelikány přímo u vtoku potoka do jezera. Společnost by jim měli dělat lemurové.



„Zvířata pak nebude nutné přenášet, do zimoviště je zaženou, případně nalákají na žrádlo,“ vysvětlil Nejedlo.