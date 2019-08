Sychrov se vrátil do časů králů, filmaři tu natáčejí klip

Sedm mužů sedí u stolu, baví se, smějí. V tom se otevřou dveře a dovnitř vchází posel. Nese list, od krále. Lord, který sedí v čele, si svitek přečte, zvážní, vstane a otočen zády ke svým hostům řekne, že nyní se vše změní.

Scéna, která se odehrává na sychrovském zámku, je součástí pětiminutového spotu dokumentu King’s Order. Sloužit bude muži jménem Del Tuckett jako úvod jeho přednášek o kreacionismu na amerických univerzitách.

V hlavní roli lorda se objeví David Bowles známý z vedlejších rolí ve filmech jako je Dítě číslo 44 nebo Letopisy Narnie: Princ Kaspian.

Pomohl známý střihač

Za natáčením stojí liberecká produkční společnost Fullart studio.

„Je to pro nás první zakázka ze zahraničí. Vždy, když se natáčí nějaký film, tak většinou se toho ujmou produkce z Prahy, a to i tehdy, když se točí v Liberci. A my se rozhodli, že to chceme změnit. Přes známého střihače, který potkal tyto americké klienty, jsme dostali příležitost natočit klip,“ vysvětlil Lukáš Škoda.

Kromě sychrovského zámku, kde filmaři pobudou celkem dva dny, je čeká natáčení také v Přerově nad Labem a pak na Valdštejně.

„Spot bude zhruba pět až sedm minut dlouhý a má symbolický podtext. Začíná tím, že král, tedy Bůh, sedí ve své síni a drží svitek. Předá jej pážeti a přes posla se svitek dostane až k lordovi, který právě na svém zámku hoduje se svými přáteli. Lord představuje lidstvo, svitek pak boží přikázání „Miluj bližního svého a chovej se k němu jako sobě rovnému,“ vysvětlil Škoda.

Kromě Davida Bowlese se v klipu objeví i tanečník divadla F. X. Šaldy Rory Ferguson. Ostatně právě s libereckým divadlem produkce úzce spolupracuje a využila nejen herce pro kompars, ale i kostýmy a masky.