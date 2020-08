Ve Vratislavicích hořely balíky slámy, majitelé podezřívají žháře

„Zápach může být cítit v okolí celé pondělní dopoledne,“ uvedli hasiči.

Požár nastal za areálem technických služeb, který sídlí v Dřevařské ulici. Požár se již nešíří, je pod kontrolou a balíky se nechávají dohořet.



„Příčina požáru je zatím v šetření vyšetřovatele a Policie ČR,“ uvedl velitel hasičů Jaromír Mottl.



Hasiči po příjezdu uhasili plameny, které ohrožovaly okolí. Na samotné balíky však vodu nestříkali. „Necháváme to volně odhořet. Pokud to budeme hasit dál, tak kouř bude daleko intenzivnější. Jelikož je v okolí zástavba, snažíme se, aby to neobtěžovalo obyvatele,“ přiblížil Mottl.

Podle majitelky stohů Jany Zástěrové vznikla při požáru škoda 150 tisíc korun. Zástěrová se domnívá, že požár někdo úmyslně založil. „Samo se to nevznítilo. Je to třetí požár v okolí, dva byly před pár dny na Proseči,“ říká Zástěrová.

Podle ní nemá s nikým žádný spor a požár nepovažuje za cílený útok na svoji osobu. „Policisté se nás ptali, jestli máme s někým problémy. Ale žádné konflikty nemáme,“ uvedla Zástěrová, která se obává, že by k podobnému požáru ještě v budoucnu mohlo dojít. „Musíme najít nějaké řešení, abychom uchránili další majetek nebo zdraví. My naštěstí s žádnou zástavbou přímo nesousedíme, ale další majitelé stohů ano.“

O útoku žháře nepochybuje ani obyvatelka Vratislavic Jaroslava Kubíková. „To někdo zapálil, to je jasný. Jsou to s*ině,“ ulevila si Kubíková. „Ještě večer v devět hodin jsem tu byla, protože tu mám garáž, a nic se tu nedělo,“ dodala.

Podle velitele hasičů se v poslední době hasiči skutečně zabývali několika požáry slámy.

„V poslední době evidujeme podobné, ale daleko menší požáry stohů. Ale jestli to má souvislost, nedokážu říct,“ dodal Mottl.