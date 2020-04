V lesoparku vyrostl pohádkový hrad, Vratislavice stál přes tři miliony

„Chceme u dětí vyzdvihnout pohybovou šikovnost a zručnost,“ říká starosta Vratislavic Lukáš Pohanka, podle kterého už lanová pyramida dosloužila.

„Stála tu od roku 2009 a bylo třeba ji nahradit něčím novým. Dřevěný hrad jsme zvolili proto, že svým charakterem nejlépe odpovídá lesoparku.“

Hrad se kromě desítky věží pyšní skluzavkami, tobogány, deseti lanovými mostky nebo čtyřmi prolézačkami z kovových sítí.

„Jako bonus je tu tunel Peklíčko,“ podotkl Pohanka. Přestože na hradě ještě pracují dělníci, první fotky uveřejněné na facebookovém profilu Vratislavic vyvolaly nadšené reakce.

Početná skupina lidí přirovnává novou atrakci k zábavnímu parku Mirakulum ve středních Čechách. I proto se někteří obyvatelé obávají vandalů. Případné osazení kamerovým systémem ale zatím starosta neplánuje.

„Věřím, že to zničené nebude. Vycházíme z toho, že původní lanová pyramida tam vydržela jedenáct let, aniž bychom ji museli zásadnějším způsobem opravovat. Ale můžeme se nad tím zamyslet,“ říká Pohanka.

Dřevěné stavení vyšlo Vratislavice na 3,4 milionu korun a dokončené by mělo být k poslednímu dubnovému dni.

Podle Pohanky je to však jen první krok k celkové nové tváři lesoparku. „Chceme využít zázemí lesoparku i zdejší les. Viděl jsem podobné projekty, které zapojily hrací prvky do samotných stromů. Na stromech by tak například mohly vyrůst různé domečky,“ dodává starosta.

Novou atrakci budou moci děti využít až se uvolní opatření proti šíření koronaviru. Vstup bude stejně jako do celého lesoparku zdarma.