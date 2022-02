Z domu pro úředníky budou dál padat panely, opravu Uranu Liberec odložil

Oprava se stále odkládá a také prodražuje. Město sice loni vypsalo soutěž na dodavatele stavby, její vítěz ale nečekaně odstoupil a další dvě firmy nesplňovaly zadaná kritéria.

Vyhlášení nové soutěže teď odmítli zastupitelé podpořit. Původní cena za rekonstrukci opláštění a výměnu oken, topení a vzduchotechniky se pohybovala kolem 80 milionů korun. Teď už je na 111 milionech.

Proti vyhlášení soutěže přitom nebyla jen opozice, ale i část koalice z řad ODS a ANO.

„Nemáme na to schválenou dotaci. Navíc se ta rekonstrukce netýká celé budovy, ale jen části, to je chyba. Nechceme dát 140 milionů na havarijní stav bazénu, ale 111 milionů na dům pro úředníky najednou není problém?“ divil se radní Marek Vávra (ANO).

Zastupitelé také zpochybňovali údaj, že do opraveného Uranu se nově vejde 200 úředníků.

„Teď v tom domě bylo 78 úředníků a sídlo městské policie a ten dům byl plný. A nově je v plánu, že z přízemí uděláme zázemí pro autobusové nádraží, na patrech zabere kus místa nová vzduchotechnika a přitom se tam má vejít o 60 lidí víc? Tomu nevěřím,“ řekl radní ODS Petr Židek.

Podle náměstka primátora Jiřího Šolce (SLK) je ale nutné, aby oprava Uranu proběhla.

„Je to ostudná budova na hlavní třídě. Už se na přípravě hodně odpracovalo. Stav domu je děsný. Je pravda, že se tam nevrátí všichni úředníci, to budeme muset řešit, ale aspoň se zbavíme jedné ostudy města. Je to drahé, ale stavařina je drahá,“ snažil se Šolc přesvědčit zastupitele.

Ti ale prosadili, že město nejdřív udělá analýzu toho, kolik úředníků vůbec Liberec do budoucna potřebuje a zda by pro ně nebylo levnější pronajmout, nebo koupit jinou budovu než opravovat Uran.