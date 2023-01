Hasiči, záchranka i policie pod jednou střechou. Turnov chystá novou stanici

Výjezdové centrum by mělo být v blízkosti silnice I/10, aby mohli hasiči, záchranka i dopravní policie společně zasahovat a cvičit na nehodách na komunikacích. Je to model, který známe z jiných částí republiky a Evropy, a který v Libereckém kraji ještě nemáme,“ míní starosta Turnova Tomáš Hocke, který o vizi společného centra jedná s krajem minimálně pět let.

Integrované výjezdové centrum (IVC) má stát v průmyslové zóně Vesecko na severním okraji Turnova. Pozemek už je koupený, územní řízení je přerušené do doby, než se vyřeší věcné břemeno.

Na žádost generálního ředitele hasičů se musí ještě upravit projekt ke stavebnímu řízení. Hlavním úkolem ale bude zajistit dostatek peněz na výstavbu.

Starosta Turnova odhaduje, že se krajští hasiči do společného projektu zapojí částkou 167 milionů včetně daně, záchranná služba 85 miliony a Policie ČR 42 miliony. „V optimální situaci by mohla výstavba začít v roce 2024,“ věří.

Hasiče trápí záplavová zóna

Hlavním iniciátorem stavby je Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje. Hasiče dlouhodobě trápí umístění turnovské stanice. Nachází se totiž v záplavové zóně. Stačí menší povodně a Jizera odřízne potřebné hasiče od okolních cest. Ti postupně k projektu přizvali i Policii ČR a Zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje.

„My jsme po dohodě s krajem, který je naším zřizovatelem, do projektu samozřejmě velmi rádi vstoupili. Naše podmínky v Panochově nemocnici jsou opravdu nevyhovující, takže budeme rádi za novou základnu,“ potvrzuje mluvčí krajské záchranky Michael Georgiev.

Turnovští záchranáři, kteří sídlí v nízké budově u nemocnice, musí při výjezdech nejprve přejít parkoviště, aby se dostali do garáží k sanitním vozům. Při záchraně lidských životů přitom hrají minuty často rozhodující roli. Na nové základně budou sanitky zdravotníkům ihned k dispozici. „Budeme na nich navíc moci udělat okamžitou dezinfekci, očistu i další potřebné úkony,“ těší se Georgiev.

Zbrojnice pro turnovské hasiče

Součástí integrované stanice bude nejen sídlo krajských hasičů, ale také hasičská zbrojnice Turnova. Její financování se ale zkomplikovalo, když se rozplynula vidina peněz z programu IROP.

Starosta vidí naději ještě v dotaci, kterou dostávají hasičské zbrojnice na celém území republiky. „Je to nějakých devět milionů, ale musíte mít velké štěstí, abyste ji dostali,“ říká Hocke.

Navíc jde jen o zlomek nákladů, protože nová zbrojnice má stát přes 70 milionů. „Takže zatím úplně nevidím cestu, jak bychom ji mohli postavit. Ale třeba se stane zázrak a my dosáhneme na nějaké menší dotace,“ nevzdává se.

Podle dohody město zaplatí příjezdovou silnici z obchodně-průmyslové zóny Vesecko až k novému areálu, která je vyčíslená na 10 milionů korun. Dopravní inspektorát přitom tudy povolil složkám integrovaného systému výjezd na silnici první třídy pouze v případě zásahu s majáky. Návrat nebo obsluha centra pak bude muset probíhat v rámci obchodně-průmyslové zóny.

Další desetimilionovou investici si vyžádají také přeložky vodohospodářských sítí. „Dojednáváme detaily projektu, předpokládám, že do konce prvního čtvrtletí budeme mít územní rozhodnutí na stavbu a budeme schopni informovat o dalším postupu,“ uzavírá hejtman kraje Martin Půta.