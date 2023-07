TEST KEMPŮ: Máchův kraj zve na toulky ve skalách, vodní sporty i cyklostezky

1 Autokemp Klůček

Do Autokempu Klůček mohou i domácí zvířata.

Rozlehlý autokemp Klůček už roky láká dovolenkáře na své výhodné umístění. Mají to jen pár set metrů do Doks - na zámek či do muzea Čtyřlístku. Půl kilometru pak na nejbližší pláž, kde mohou využít jak nafukovací atrakce, tak vyzkoušet různé vodní sporty. Z přístaviště navíc pravidelně vyplouvá vyhlídková loď a na Bezděz je to z Klůčku autem pouhou čtvrthodinu.

Ceny občerstvení v restauraci párky s pečivem 65 Kč

burger s hranolkami 185 Kč

pivo Plzeň 50 Kč/0,5 l

Autokemp nabízí rozličné typy ubytování, od stanu přes karavan až po chatky. Ty jsou dvoulůžkové, třílůžkové a čtyřlůžkové. Za jednu noc ve stanu zaplatí dva dospělí s dítětem a autem od 520 korun. Ceny za chatky se pohybují od 880 korun. O jídlo tu nemají hosté nouzi, na výběr je hned z několika stravovacích zařízení.

Do stánku lze zajít na chuťovku. Že jste zapomněli nakoupit v Doksech některé základní potraviny? Od toho je v kempu minimarket. V areálu je i několik restaurací s celodenní nabídkou, připraví tu snídani, oběd i večeři. Ceny jídel odpovídají nabídce. Za míchaná vejce k snídani chtějí 65 korun, kdežto za hlavní jídlo v podobě kachny s knedlíkem a se zelím 199 korun. Velké pivo Kozel vychází na 35 korun, stejně tak malinovka.

V areálu je volejbalové hřiště i hřiště pro děti. V půjčovně si lze za 150 korun na den zapůjčit kolo. Při nepříznivém počasí se dá hrát v kryté klubovně ping-pong nebo stolní hokej. Co se týče vybavení, k dispozici jsou dvě kuchyňky s vařičem, lednice i rychlovarná konvice. Ti, kdo zůstávají déle, ocení prádelnu s pračkou nebo televizi v klubovně.

V kempu ubytovaní najdou i úschovnu kol a zavazadel za 20 korun na den. Sprchy fungují na peníze, podle délky programu si je třeba připravit 10 či 20 korun za cyklus. Čistota je dostačující. Domácí mazlíčci jsou na Klůčku vítáni.