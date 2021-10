Za mřížemi je více agrese, dozorce zocelí v novém výcvikovém středisku

Rentgenem projíždí taška s věcmi, dozorčí služba začíná s prohlídkou. Na monitoru se střídají různá barevná spektra obsahu tašky. „Máme celou škálu barev, každá má jiný význam. Modrá vytahuje těžké kovy, vidíte tady šroubovák, kapesní nůž, hrot tužky. Oranžová znamená anorganickou látku. Trvá dlouho, než se člověk naučí všechno rozeznat přes monitor. Do tašky nesmí stráž sama sáhnout,“ vysvětluje instruktor Akademie Vězeňské služby ve Stráži pod Ralskem Jiří Sváček.

Učebna s rentgenem a detekčním zařízením je součástí nově otevřeného Výcvikového a vzdělávacího centra Akademie Vězeňské služby ČR. Jde o jediné takové zařízení v Česku, ojedinělé je i v rámci Evropy.



„Snažíme se o co největší propojení s praxí. Proto to ve výcvikovém středisku vypadá stejně jako ve skutečné vězeňské cele, ve strážní místnosti, v soudní síni nebo v čekárně u lékaře, kam se vězni doprovázejí. Učíme tu nejrůznější věci a nácvik situací, se kterými se Vězeňská služba může setkat. Doprovod osob, vstup do střežených objektů, sebeobranu, komunikaci s osobami, první pomoc a podobně,“ líčí ředitel akademie František Vlach.



„Správná komunikace je základ. Vždy je lepší zvládnout konflikt slovní domluvou než donucovacími prostředky. Některé musíme třeba odnaučit kondicionál. Věta: byl byste tak laskav a mohl mi, prosím, ukázat obsah zavazadla, sem nepatří. Je třeba naučit se zachovávat odstup, získat si respekt,“ říká jedna z instruktorek.



Podle generálního ředitele Vězeňské služby ČR Simona Michailidise bylo výcvikové středisko nutností. „Výrazně zlepší průpravu v rámci přípravných kurzů i celoživotního vzdělávání. Doteď jsme měli jednu cvičnou celu, to zdaleka nestačilo. Skladba vězňů se za poslední roky výrazně mění k horšímu. Je tam víc verbální agrese, odmítání spolupráce, nevhodné chování. Vězeňská stráž tak musí být mnohem lépe vycvičena,“ zdůrazňuje Michailidis.



Ještě nedávno si přitom v objektu hrály děti. Výcvikové středisko ve Stráži je předělanou mateřskou školkou, která se sestěhovala do jedné budovy. „Podařilo se to díky dobré spolupráci s městem. Je to pro všechny lepší, než kdyby tu vznikla třeba zamýšlená ubytovna pro cizí dělníky,“ zmínil Vlach.

Vězeňské službě chybí personál

V 35 českých věznicích je v současné době 18 830 vězňů a 112 chovanců v detenčních ústavech. Zatímco věznice jsou mírně pod svou kapacitou, detenčních ústavů je naopak nedostatek. Nový by měl proto vzniknout v Praze na Pankráci.

„Potýkáme se také s nedostatkem personálu věznic. Ze sedmi lidí, kteří se přihlásí, projde jeden. Aktuálně máme volných 500 míst u Vězeňské služby a 200 u občanských zaměstnanců, jako jsou pedagogové, psychologové, vychovatelé. Velký problém je se zdravotníky pro vězněné osoby, těch je obrovský nedostatek, budeme se na to muset zaměřit,“ sdělil Michailidis.



Výcvikové středisko není jedinou věcí, která se ve Stráži podařila. Nová je i střelnice v tamní věznici. Díky přestavbě jde teď o nejmodernější střelnici v rámci Vězeňské služby. Původní střelnice nebyla krytá, což přinášelo velké potíže. „Byly problémy s hlukem i odlétáváním odražených střel, někdy dopadaly na střechy domů v okolí věznice. Provoz se musel kvůli tomu zastavit. To už teď nehrozí,“ řekl ředitel věznice Ladislav Blahník.



Nová střelnice za 21 milionů je postavena jako střelecký tunel, je tak bezpečná a umožňuje výcvik ze všech typů střelných zbraní, kterými Vězeňská služba disponuje. Slouží jak pro standardní střeleckou výuku, tak i pro zdokonalování zásahových jednotek a eskortních skupin.