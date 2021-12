Musím být vidět na internetu, říká glosující pediatrička ze Semil

Kromě facebookového profilu si založila také blog Pediatrie s láskou.

Jak na váš osobitý způsob komunikace na internetu reagují rodiče vašich pacientů?

Rodiče mých pacientů jsou vesměs mladí lidé a internet berou jako neodmyslitelnou součást života. Pochopila jsem, že když chci dělat osvětu, informovat je a přiblížit se jim, musím být na tom internetu vidět. Jinak se nesmím divit, že rady hledají na různých webech a víc než mně věří online kamarádce z chatu. Chvilku trvalo, než jsem zjistila, jak a co psát, aby to četlo víc lidí. Pomohlo i to, že pracuji na malém městě a lidi mě i sestřičku znají. Takže vědí, jaké jsme, baví je fotky z ambulance, vtipné texty nebo postesknutí.