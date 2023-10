Semilské nádraží má nová nástupiště, dláždí cestu k autobusům i průtahu

Především tady ale vznikne dopravní průtah, který je v územním plánu zanesen již dlouhých 84 let. Rekonstrukce nástupišť a jejich okolí navázalo na opravu výpravní budovy před čtyřmi lety. Správu železnic (SŽ) akce vyšla na téměř 218 milionů korun a částečně na ní přispěly fondy Evropské unie.

Co je tu lepšího? Mluvčí státního podniku Nela Eberl Friebová řekla, že především bezbariérovost. „Cestující mají k dispozici dvě nová nástupiště, která díky své výšce umožňují pohodlný nástup do vlaku. Bezbariérový přístup k nim zajišťují šikmé chodníky. Stavbaři také odstranili už nevyhovující starý podchod a místo něj postavili kompletně nový,“ uvedla.

Generální ředitel SŽ Jiří Svoboda doplnil, že je tu také moderní informační systém a hlavně, že proběhla příprava pro stavbu budoucího autobusového nádraží v těsném sousedství toho vlakového. „Spojí se zde všechny módy dopravy, a o tom má veřejná doprava být,“ sdělil.

Přestup za pár desítek sekund

Přestup na autobus z vlaku a opačně vyjde brzy cestující na pár desítek sekund, oproti minutám, které musí trávit na cestě k nynějšímu „autobusáku“. Ten stojí na současném místě v provizoriu, ale již čtvrtstoletí.

Radnice od Českých drah pozemek hned vedle aktuálních nástupišť zakoupila za takřka 2,4 milionu korun, 45 bude stát výstavba prostoru pro autobusy, 27 milionů pokryje evropská podpora. Dělníci tu poprvé kopnou do země na jaře příštího roku.

„Vznikne tak jednotný dopravní terminál a tím, že se současné autobusové nádraží přesune k vlakovému, tak nám to umožní výstavbu průtahu, kterou bude financovat Liberecký kraj. Začít by se mělo v roce 2025,“ informovala starostka Semil Lena Mlejnková.

„Nejenom to, že je průtah v územním plánu od roku 1939, ale i velká dopravní přetíženost centra nám ukazují, že je průtah potřeba. Odkloníme jím nejdůležitější tranzitní dopravu a zároveň dostaneme novou páteřní komunikaci, která město prostoupí,“ dodala starostka s tím, že město pro přípravu stavby vykupovalo patnáct let pozemky.

U průtahu pak vyroste nová základna záchranné služby, která musí kvůli budování centra rehabilitační péče opustit areál místní nemocnic. Později se k lékařům připojí se svým sídlem i hasiči. To se nyní tyčí v záplavové zóně. Tyto věci budou v krajské režii.

Za nádražím vyrostou byty

Další stavební akce, která se spustí po přesunu autobusového nádraží k lokomotivám, bude soukromá. Privátní investor chce v místě bývalé továrny Tofa postavit zhruba 120 bytů.

„Usoudil, že je to výhodná investice. Semily mají dobrou infrastrukturu týkající se školství, zdravotnictví, jsou i kvalitním místem pro bydlení. Máme sice trochu potíž se zaměstnaností, ale i v tom jsme se posunuli,“ vysvětlila Mlejnková.

Ta si od tohoto projektu slibuje možný přísun nových obyvatel do města. „Perou se s tím všechna menší města, že jim ubývají obyvatelé. Mladí lidé odcházejí za studiem do větších měst a už se často nevrací zpátky. Nám se ale někteří pomalu vrací, hlavně když mají malé děti, protože si myslím, že je tady život velmi kvalitní. Kdyby díky novým bytům přibylo Semilům pár stovek lidí navíc, tak by to bylo obrovsky znát na životě našeho města,“ zamyslela se starostka.

A co říká na první dokončený stavební projekt z řady plánovaných? „Původní vlakové nádraží bylo spíše ostudou. Především pak podchod, tmavý, neutěšený, lidé jím ani moc nechtěli procházet. Plocha, kde bude autobusové nádraží zase byla jednou velkou kaluží, kde parkovala auta a nakládalo se uhlí. Takže změna k lepšímu je to obrovská,“ podotkla Lena Mlejnková.