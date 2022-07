Nádraží v Semilech se spojí, k novému terminálu budou zajíždět i autobusy

Už žádné oddělené vlakové a autobusové nádraží, ale jeden společný dopravní terminál. To, co v Semilech plánují řadu let, se o další krůček přiblížilo skutečnosti.

Správa železnic oznámila, že hledá firmu, která zrekonstruuje nástupiště na místním nádraží. Stavbaři by akci měli spustit letos v listopadu. Až bude hotovo, město začne předělávat plochu před stanicí pro autobusovou dopravu. Vše by mělo vyvrcholit stavbou obchvatu.

Předělání nástupiště ale bude přibližně o 60 procent dražší, než státní firma původně odhadovala. „Předpokládaná hodnota zakázky činí přibližně 157 milionu korun,“ uvedl mluvčí Správy železnic Jan Nevola.

Doplnil, že výsledkem prací budou dvě nástupiště umožňující pohodlný nástup do moderních vlakových souprav. „Stavba zahrnuje vybudování dvou vnějších, bezbariérově přístupných nástupišť v půlmetrové výšce a také rekonstrukci podchodu pro cestující. Ti ocení i nový orientační a informační systém,“ sdělil Nevola s tím, že práce by měly skončit v říjnu příštího roku.

Pak by mělo nastoupit město. „U terminálu finišujeme s projektem, abychom byli připraveni podat žádost o dotaci. To by se teoreticky mělo stát na podzim. Jsme rádi, že nádražní budovu před časem již České dráhy zrekonstruovaly, a tak je připravená, že bude sloužit celému dopravnímu terminálu. Projekt je stále stejný, jen tam jsou drobné úpravy jako nový navigační systém, úložné prostory pro cyklodopravu a nabíjecí stanice pro elektromobilitu,“ řekla starostka Semil Lena Mlejnková.

Jak by měl terminál vypadat, už ve vizualizacích zpracovalo pražské architektonické studio Šenkýř architekti. Současné autobusové nádraží je už čtvrtstoletí provizorním řešením a taktéž stojí v cestě obchvatu města, který je zanesen v územním plánu již od roku 1939.

Přestup během několika minut

Pokud se podaří v roce 2024 terminál dokončit, lidé z vlaku přestoupí během několika málo minut rovnou na autobus nebo opačně a Liberecký kraj začne v roce 2025 budovat obchvat.

„U něj je zatím hotová první etapa v podobě kruhových objezdů. Vše ještě navíc musíme sladit s developerem, který bude stavět byty v lokalitě pod nádražím,“ upozornila Mlejnková.

Před dvěma lety se částka na stavbu autobusového terminálu odhadovala na asi 40 milionu korun. Starostka si myslí, že by mohla zůstat zhruba stejná.

„Konečnou částku sice ještě neznáme, ale stále se pohybujeme okolo té původní. Tady totiž nepůjde, když to zlehčím, o žádnou stavbu budovy, ale spíše o asfaltování ploch pro autobusy,“ doplnila Mlejnková.

Jako středobod nového dopravního terminálu bude již zmíněná opravená nádražní budova. Měla by sloužit jako zázemí nejen pro cestující na železnici, ale i pro pasažéry z autobusů.

K dispozici jsou uvnitř nové odbavovací prostory či veřejné toalety. Obnovou v ní prošly i tři byty a část bezprostředního okolí. Starostka upozornila, že až se plány promění v realitu, bude následovat i změna autobusových zastávek po městě.