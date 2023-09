Tři holčičky spěchaly na svět, narodily se v sanitkách během jednoho víkendu

„To je hodně nezvyklé. Za rok máme v sanitách kolem deseti porodů. Předtím poslední byl z 16. července,“ řekl mluvčí záchranné služby Michael Georgiev.

Za uplynulý víkend podle něj mohli mít takové porody dokonce čtyři. „V jednom případě jsme ale stihli do porodnice dojet včas,“ uvedl mluvčí záchranářů.

Podle něj však takové množství porodů v sanitce nesouvisí s víkendovými aktivitami rodičů. „Nemyslím si, že je to tím, že by se lidé vydali na výlety a rodili někde v terénu. Byla to souhra náhod.“

To, že mohou u porodů asistovat, vnímají záchranáři podle Georgieva kladně. „Ze zásahů, co máme, jsou pro nás tyto takovými těmi šťastnými okamžiky,“ dodal.