Liberec má první radar, řidičům změří úsekovou i okamžitou rychlost

„Neumím říct přesný termín, kdy bude měření spuštěné. Ale vzhledem k tomu, že už radar visí, si myslím, že to bude hodně rychlé,“ upozornil ředitel Městské policie Liberec Ladislav Krajčík.

Informace o nově nainstalovaném radaru se na sociálních sítích rozšířila velmi rychle a podle očekávání mnoho pozitivních ohlasů nesklidila. Zatímco většina místních opatření považuje jen za další přísun do městské kasy, našli se i tací, kteří s měřením nemají problém.

„Já jsem s tím v pohodě. Točení volantem mě živí, a to, co se děje u nás, je šílenost. Když by všichni jezdili, jak mají, nemuseli by řešit, zda fotí, nebo nefotí,“ myslí si Lukáš Šimek.

Projekt zahrnuje kromě samotných radarů také software na vyhodnocování přestupků. Navzdory tomu, že se v Liberci jedná o novinku, v okolních městech už radary fungují déle a zájem o ně projevily například také Hodkovice, Hrádek nad Nisou nebo Chrastava.

Radaru se dočká i průtah

Další radar ve městě přibude s vysokou pravděpodobností na průtahu Libercem na silnici I/35, kde ho plánuje nainstalovat Ředitelství silnic a dálnic. Místní by je ale podle primátora města Jaroslava Zámečníka uvítali i na dalších místech.

„Požadavků od občanů je řada. Chtějí umístění radarů například na Švermovu, Hodkovickou, Puškinovu nebo třeba Partyzánskou ulici. V některých lokalitách to chceme řešit cestou informativních radarů. Nejsme propagátoři represe, takže se chceme pokusit nejprve zkrotit ty, co dělají dopravní přestupky,“ upřesňuje primátor.

Radar měří rychlost v úseku ulice Dubice směrem k Ještědu. Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Díky statistikám z těchto radarů je možné zjistit vytíženost dané komunikace i četnost porušování rychlosti. Například v Hejnické ulici v Krásné Studánce dle slov Krajčíka v minulosti probíhalo skryté měření, které ukázalo, že místem projíždělo zhruba 70 procent řidičů rychleji, než mělo. Dnes se situace obrátila a stejný počet aut tudy prý jezdí podle předpisů.

Strážníci se zaměří na terminál MHD

I v letošním roce budou městští strážníci pokračovat v podrobných hlídkových službách v centru města a především na terminálu MHD Fügnerova. „Fügnerka nemá úplně dobrou pověst a já tomu rozumím. Je to prostor, který je velice zatížený dopravou a jsou tam dva velké obchodní domy. Prakticky tu sloužíme nepřetržitě,“ dodává Krajčík.

Městská policie začala v poslední době také měřit ručním radarem nebo více sledovat dopravu v pěších zónách. Podle Jaroslava Zámečníka už bylo například na hraně snesitelnosti počínání kurýrů donáškových služeb, kteří v těchto místech nerespektují předpisy.

„Pravidla platí pro každého. V pěší zóně jsou doby pro zásobování a městská policie to proto začala více kontrolovat, stejně jako dodržování pravidel pro taxi služby,“ vysvětlil.

Další vylepšení se projeví ve výbavě policistů. Nově by totiž měla mít vybraná policejní auta i strážníci osobní kamery, jejichž záznam může pomoci nejen při vyšetřování, ale také při ochraně strážníků nebo v případě stížností občanů.

Finišovat by během letoška měla rovněž rekonstrukce budovy Uranu, v níž sídlí základna Městské policie Liberec.