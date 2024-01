Nejhorší stoupání je ke krematoriu, říká kurýr. Kolo mu půjčila máma

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Práci mu doporučil kamarád jako dobrý přivýdělek. A protože neměl řidičský průkaz, rozhodl se třiatřicetiletý Lukáš Neubauer rozvážet jídlo ve společnosti Foodora, dříve známé jako Dáme jídlo, na kole. A začalo ho to bavit. „Až tedy na to šlapání do kopců, a že jich u nás v Liberci není málo,“ dodává se smíchem.