Těhotné ženě pomohla z kolony policie, 10 minut nato v nemocnici porodila kluka

Řidič si policejní hlídky všiml ve středu v 16.40 na křižovatce ulic Londýnská a Zahradní, když čekal na zelenou.

„Stáhl okénko a mával na hlídku. Policistům sdělil, že jede z České Lípy do porodnice v Liberci a jeho žena již ve vozidle začíná rodit a potřeboval by pomoc, aby mohl projet městem co nejrychleji. Situace už byla akutní,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.

Hlídka proto ihned vozidlo za využití zvláštního výstražného znamení doprovodila do porodnice. Řidič policejního vozu navíc musel zvolit objízdnou trasu, protože ulicí Sokolskou by kvůli výkopovým pracím vozy neprojely.

Řidič zamával na policisty v Londýnské ulici (červená barva), společně pak jeli do liberecké porodnice (modrá barva). Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Manželé nakonec stihli do porodnice dorazit včas. „V 16.50 se jim tam narodil zdravý chlapeček,“ dodala policejní mluvčí.

Podobně pomohli policisté rodící ženě loni v Praze. Na tísňovou linku zavolal muž, že veze těhotnou ženu do porodnice, která už ale začala rodit. Policisté proto muže dojeli, zapnuli maják a poskytli mu eskortu rušnými ulicemi centra Prahy až do porodnice v Podolí. Žena v pořádku odrodila.

Policejní hlídka doprovodila do porodnice auto s rodící ženou (10. června 2023)