Řidiči jezdí dlouhou rovinkou v Liberci až 150 km/h, město ji osadí radarem

Ač Hejnická ulice prochází obcí, povolenou rychlost tam nedodržuje skoro nikdo. Místní se tak bojí čím dál víc podél silnice chodit. Jenže jinou cestu nemají, chodníky tam nejsou. Stížnosti obyvatel teď potvrdilo měření, které provedla městská policie. Podle primátora Jaroslava Zámečníka jsou výsledky šokující.

„Za týden tam projelo přes 38 tisíc aut a 35 tisíc z nich povolenou rychlost ignorovalo. To je 92 procent řidičů. Ve dvou případech se tam dokonce řítili rychlostí 140 až 150 kilometrů. V místě, kde je padesátka, a silnice vede zastavěnou městskou částí. Přes dva tisíce motoristů pak překročilo povolenou rychlost o více než 30 kilometrů v hodině,“ přibližuje primátor.



K měření rychlosti donutily radnici četné stížnosti, zástupce obyvatel Krásné Studánky se pak vydal i na jednání zastupitelstva.



„Trápí nás to tam všechny. Provoz je enormní. Hlavně rovný úsek od fotbalového hřiště k točně autobusu za restaurací U Medvěda je velmi nebezpečný. Auta tam jezdí, jako by to byla dálnice. Přitom tam chodí lidi, ústí tam cyklostezka. Situace je opravdu otřesná,“ apeloval na zastupitele Martin Mastný.



Radnice nejdřív o radarech neuvažovala. Odbor správy majetku poukazoval na to, že se připravuje dokumentace k výstavbě chodníku ke křižovatce s ulicí Dubová u čerpací stanice. Spolu se zúžením vozovky by to mělo část problémů odstranit.



Odbor dopravy zase poukazoval mimo jiné na to, že náklady na pořízení a provoz radarů jsou vysoké a že chybí pracovníci, kteří by nárůst pokut za přestupky vyřizovali. Požadavky na zavedení úsekového měření se prý množí, a to nejen ze samotného Liberce, ale i okolních obcí, například ze Šimonovic.



Zastupitelé měření radarem přesto prosadili, protože situaci v Hejnické ulici je nutné podle nich řešit co nejdřív.

„Výstavba chodníku je zatím ve hvězdách, radar je smysluplnější. Důvody, proč by to nešlo, mě neuspokojují. Často se tu vedou debaty, že by se v Liberci měly začít některé úseky měřit. Například ulice Hodkovická, některé úseky kolem škol, ale zatím se to neděje. To se pak odráží na tom, jakým stylem se po Liberci jezdí. Bylo by dobré, kdyby se to změnilo,“ řekl zastupitel Jaromír Baxa (LOL).



Podle primátora Jaroslava Zámečníka už se o dalších místech k měření uvažuje. Jedním z nich by měla být ulice Švermova ve čtvrti Františkov. Náklady na jeden stacionární radar, který se umísťuje na sloupy veřejného osvětlení, činí 700 tisíc korun.