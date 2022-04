Polské peníze za Turów nevyřeší problém s vodou, chybí stovky milionů

Pro Polsko už je to uzavřená věc. Peníze jako kompenzaci za negativní vliv těžby v dole Turów na české příhraničí už poslalo Libereckému kraji před měsícem.

V přepočtu zhruba 850 milionů korun má jít kromě monitoringu ovzduší, sledování poklesu terénu a hranice spodní vody hlavně na stavbu nových vodovodů a přivaděčů vody na Frýdlantsko a Hrádecko. Peníze od Polska ale nestačí.

Rozdíl mezi částkou z Polska a tím, co je potřeba, činí přes 700 milionů korun. Kritici dohody s Polskem proto vyčítají Ministerstvu životního prostředí ČR, že mělo trvat na vyšších kompenzacích. Podle ministryně Anny Hubáčkové je ale uzavřená dohoda dobrá.

„Neřešíme jen vliv samotného dolu Turów, ale i sucho, klimatické změny. Ne za všechno Turów může,“ argumentuje Hubáčková.

Uzavřené dohody se zastává i hejtman Martin Půta. „Všechna jednání s Polskem byla o spolufinancování. Nebylo reálné, aby Poláci zaplatili veškeré náklady nutné pro stavbu nových vodárenských opatření. Protože neprobíhal v minulosti žádný monitoring, neměli jsme v ruce podklady, které by ukazovaly, že za ztrátu vody může pouze důl Turów,“ zdůrazňuje Půta.

Chybějící peníze se ale podle ministryně Hubáčkové najdou. „Hledáme model, podle kterého se o tu částku podělí stát, konkrétně ministerstvo životního prostředí a ministerstvo zemědělství, vodárenské společnosti a Liberecký kraj. Na přesném modelu bychom se měli dohodnout v květnu nebo červnu,“ sdělila Hubáčková.

Stavby mají povolení

Severočeská vodárenská společnost (SVS) už je přitom se svými projekty připravena.

„Čím dřív budeme moci začít, tím lépe. Ceny staveb neustále rostou, nikdo neví, co bude za půl roku, za rok. Už máme stavební povolení na úpravnu vody v Machníně stejně jako na vodovody z Hrádku do Václavic a z Chrastavy do Horního Vítkova. Příští rok budeme mít povolení k přivaděči vody z Machnína do Uhelné,“ sdělil předseda představenstva SVS Tomáš Indra.

Dalším opatřením, které má snížit hrozbu ztráty podzemní vody kvůli Turówu, je navýšení kapacity vodojemu Svatý Ján v Chrastavě. Zmíněné stavby musí být hotové nejpozději do roku 2026.

„Podle všech studií by postupující těžba v Turówě měla právě v roce 2026 ohrozit zdroj vody v Uhelné. Proto musí být do té doby vše vyřešeno,“ řekl Půta.

Přípravu komplikují vlastníci pozemků

Na Frýdlantsku ale komplikují přípravu někteří vlastníci pozemků. Odmítli totiž dát souhlas s tím, aby pod jejich pozemky vedlo potrubí nových přivaděčů vody z vrtu Bažantnice u Krásného Lesa do Dětřichova a Bulovky.

„Bohužel, chtěli jsme potrubí vést rostlým terénem, přes pole, louky a podobně, ale někteří vlastníci pozemků to odmítli. A označit tyto stavby v územním plánu jako veřejný zájem jde jen velmi těžko, na to není čas ani prostředky. Takže to budeme muset trasovat pod silnice, což bude asi pětkrát dražší,“ přibližuje předseda představenstva Frýdlantské vodárenské společnosti a místostarosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Kromě přivaděčů vody z Frýdlantu do Dětřichova a Bulovky bude nutné ve Frýdlantě předělat i tamní úpravnu vody. Ta teď funguje už několik let v provizorním režimu.

Projekt na její modernizaci musela Frýdlantská vodárenská před časem stopnout, protože se nepodařilo získat peníze na nutnou spoluúčast. „Jednáme teď s ministerstvem životního prostředí, jak tuto situaci vyřešit,“ dodal Ramzer.