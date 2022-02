Varšava už Česku převedla 45 milionů eur za Turów, potvrdila polská ministryně

Český premiér Petr Fiala a jeho polský protějšek Mateusz Morawiecki ve čtvrtek podepsali dohodu o řešení vlivu těžební činnosti v polském hnědouhelném dole Turów u českých hranic. Země se podle Fialy dohodly na náhradě 45 milionů eur (zhruba 1,08 miliardy korun) za škody způsobené těžbou v dole. Jde o kompromis, protože Česko původně požadovalo až 50 milionů eur a Polsko nabízelo 40 milionů eur.

Moskwová uvedla, že Varšava peníze převedla hned po podpisu smlouvy a Češi již obdrželi potvrzení o tomto převodu.

„V okamžiku, kdy byla podepsána dohoda, jsme učinili převod a Češi již obdrželi potvrzení o převodu. Současně prohlásili, že již mají k dispozici dokumenty, které jsou nezbytné pro stažení sporu, a jsou připraveni tyto dokumenty okamžitě předat. Nevím, jestli už je předali, nebo jestli je předají zítra ráno, ale tímto předáním a stažením (stížnosti u soudu) se spor vyřeší a přestane existovat,“ uvedla Moskwová.

Ministryně se v rozhovoru vyjádřila také k tomu, jak „tvrdá“ byla vyjednávání s předchozí vládou Andreje Babiše a nynějším kabinetem Petra Fialy. „Byla to jiná tvrdost, když jsme mluvili s vládou premiéra Babiše, a jiná, když jsme mluvili s vládou premiéra Fialy. Rozdíl je v tom, že vláda premiéra Fialy se rozhodně chtěla dohodnout a chtěla tento spor ukončit,“ uvedla Moskwová

Dohoda má 17 stran

Prozradila také, že polsko-česká dohoda má 17 stran a kromě otázky finančních kompenzací pro Českou republiku obsahuje také konkrétní kroky, například normy pro monitorování ovzduší, hluku a vody.

Česko se kvůli Turówu loni v únoru obrátilo na Soudní dvůr Evropské unie poté, co polské úřady schválily prodloužení těžby v dole do roku 2026. Podle české vlády se tak stalo bez dostatečného posouzení vlivu dalších prací na životní prostředí, což je i názor Evropské komise. Varšava veškeré námitky Prahy i Bruselu k povolovacímu řízení odmítala.

Fiala ve čtvrtek uvedl, že Česko stáhne žalobu u unijního soudu poté, co obdrží od Polska domluvené peníze. Ve čtvrtek odpoledne řekl, že by to mělo být v řádu hodin, nejpozději dnů.