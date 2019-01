Konec kroužení s kolečkem. Policisté změří místo nehody laserem

Technologie pomáhá zkrátit čas nutný k zaznamenání tam, kde je velké množství stop nebo složitý terén. Přístroje zmenšují administrativu spojenou se zpracováním plánku nehody. Z naměřených souřadnic je možné vytvořit i trojrozměrný model.

„Opouštíme pomyslný papír a tužku. Nová technologie kolegům vytvoří precizní a detailní plánek z místa nehody, se kterým potom mohou pracovat dál. Tedy v důkazním řízení, v komunikaci se znalcem,“ přiblížil krajský policejní ředitel Vladislav Husák.

Přístroj vyjde na šedesát tisíc korun

Elektronické teodolity, kterým se také říká „totální stanice“, bude používat šest desítek dopravních policistů ve všech čtyřech okresech kraje. „Přístrojů máme zatím pět, jeden stál kolem šedesáti tisíc korun. Pokud se v praxi osvědčí, nebudeme se bránit tomu, abychom postupně vybavili všech patnáct výjezdových vozidel na odděleních dopravních nehod,“ uvedl krajský policejní ředitel Vladislav Husák.

Přiznal, že k nové technologii měli mnozí policisté zpočátku jistou nedůvěru. „Poznali ale, že výsledek zdokumentování nehody je pregnantnější než v minulosti,“ doplnil policejní ředitel Husák.

Dříve využívaný systém měření vzdáleností policisté neopustí. Budou je zatím využívat u nehod s lehčími následky.

Policisté se dorozumívají interkomem

Před tím, než krajští policisté nové přístroje od ledna nasadili plošně ve všech okresech, tak je rok zkoušeli. Za tu dobu zaměřili 450 vážných dopravních nehod. Například i tragickou nehodu z 25. prosince loňského roku, k níž došlo u Bílého Kostela.

„Plně jsme využili potenciál stanice. Místo nehody bylo v rozmanitém terénu, velké množství stop bylo i na svahu. Na této nehodě jsme zaměřili okolo osmdesáti bodů,“ přiblížil zástupce vedoucího dopravního inspektorátu z územního odboru Liberec Tomáš Hnilička.

Z údajů vzniká trojrozměrný model

Dva spolupracující policisté se mezi sebou v místě nehody dorozumívají pomocí vysílaček interkom, které mají za ušima. Bez nich by se v hluku projíždějících aut neslyšeli.

Přístroj, který dokáže měřit na stovky metrů je díky laserovému paprsku zcela přesný. Přesnost odečítání délek je 0,001 m.

Policisté s ním zaměří všechny stopy v okolí nehody. Úlomky vozidel, vyteklé provozní kapaliny, brzdné či smykové stopy. Policisté měří i postavení vozidel, zaměří tvar křižovatky nebo úseku, kde došlo k nehodě.

Přístroj změřené údaje ukládá do paměti. Policisté si pak v kanceláři data stáhnou. „Paprsek nám udá trojrozměrnou souřadnici bodu. Na základě toho převádíme body do počítače a dalším programem vytváříme situační plány k dopravní nehodě. Při zpracování spisové dokumentace v kanceláři je to velká pomoc,“ popsal princip práce policista Jaromír Kout.

„Velká výhoda je v tom, že zařízení umí zaměřené body zobrazit v trojrozměrném modelu. Pro znalce nebo při dokazování u soudů je to velká výhoda,“ zmínil Tomáš Hnilička.