Novoborské sklárny uvažují o elektřině, plyn má nejistou cenu i dodávky

Crystalexu meziročně narostly náklady za energie o 300 až 400 procent. Tuzemský výrobce užitkového skla proto denně monitoruje spotřebu elektřiny i plynu, porovnává měsíční i meziroční spotřebu. Ve výrobním závodě v Novém Boru Crystalex spoléhá jak na plyn, tak na elektřinu.

Tavení skloviny ve velkoobjemových pecích probíhá výhradně za použití elektrické energie, na elektřinu jedou také kompresory a výrobní linky. Oproti tomu plyn zajišťuje provoz chladicích pecí a technologie na tvarování skla.

„Dále plyn používáme v kotelně k ohřevu teplé vody na provoz sociálních zařízení, v topné sezoně pak k vytápění objektů,“ vyjmenoval generální ředitel Crystalexu Tomáš Januš.

Momentálně pracují na tom, aby mohli přejít z plynových chladicích pecí na elektrické. Další nahrazování plynu už podle Januše ale ve výrobním procesu možné není.

Dotace, příspěvky, úspora energií

„Máme potvrzenou objednávku hybridní chladicí pásové pece do linky, kde bude připravena na možné budoucí přepojení z plynu na elektrickou energii. Přechod všech chladicích pásových pecí na pece elektrické se pohybuje v řádech desítek milionů korun,“ upozornil Januš. „Dotace či příspěvky ze státních či evropských fondů jsou dostupné v řádu měsíců nebo let, proto máme několik interních programů na úspory energií. Energie spoříme a pak úspory pravidelně vyhodnocujeme,“ dodal.

Přesto se jim nedaří ušetřit natolik, aby dokázali pokrýt zvýšení cen energií.

„Naší firmě by výrazně pomohla podpora státu, zejména opatření, která by zastavila, nebo alespoň redukovala stávající ceny energií, jak je tomu v jiných státech Evropské unie. Případně bychom uvítali podporu formou cílených programů pro výrobní závody, které jsou vysoce energeticky náročné. To se týká v podstatě všech sklářských podniků, tedy i Crystalexu,“ shrnul Januš.

Desetinásobně vyšší ceny

O přechodu na elektřinu, respektive o koupi elektrické pece do lindavské sklárny Ajeto, podle informací ČTK uvažuje také novoborská sklárna Lasvit, která vyrábí světelné instalace do hotelů i privátních rezidencí po celém světě.

„Zvažujeme tam příští léto udělat místo plynové pece elektrickou vanu na dvě tuny čiré skloviny. Ajeto bylo vždycky lidmi z celého světa vyhledávané, protože tavíme i barevné sklo, tak na to bychom nechali plynové pícky. Kdyby plyn úplně přestal, a tomu nevěřím, tak se dají udělat i malé elektrické pícky na každou barvu, takže by tam třeba byla jedna vana a osm pícek. Máme také pro ten případ vytipované české sklárny, které mají elektřinu, a taky víme, že jsou sklárny v Polsku u běloruských hranic, kde mají plynu dost, takže bychom přinejhorším využili i je,“ řekl ČTK zakladatel společnosti Leon Jakimič.

Malá rodinná sklárna Novotný Glass Studio, která je na plynu závislá, změnu neplánuje. Loňská cena 15 eur za megawatthodinu letos poskočila na 55 eur. Podle skláře Viktora Novotného zatím nemají zajištěný příští rok, kdy se ceny oproti loňsku pohybují téměř na desetinásobku. Situaci řešili zdražováním svých výrobků.

„Zvedli jsme letos ceny o dvacet procent a stále máme dost zakázek. Ale pokud bychom museli ještě výrazněji zdražit i příští rok, může zájem zákazníků zase velmi rychle odpadnout,“ konstatoval Novotný, která má obavu hlavně z nařízeného vypnutí. U sklářských pecí to podle něj není jednoduchý proces, přičemž naběhnutí pece i s temperováním trvá několik dnů až týdnů.