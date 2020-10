Neúspěšný kandidát do Senátu prodává letáčky. Originální tapeta, směje se

„Prodám 20 tisíc kusů letáčků. Důvod prodeje: byl jsem připraven na druhé kolo,“ píše na svém Facebooku Petr Jeník. Ve skupině Českolipáci pak přidává dovětek: „Neshání někdo originální tapetu např. do tělocvičny či hangáru?“

Jeník přiznává, že jeho inzerát není myšlen doslovně. „Je to jen takový vtípek, že to beru s humorem. Člověk se nesmí brát moc vážně,“ přibližuje pro portál iDNES.cz.

Podle Jeníka je běžné, že kandidáti, kteří si věří na druhé kolo, mají propagační materiály připravené dlouho dopředu. „Kdybych postoupil, tak se ještě v sobotu v noci šlo rozdávat,“ řekl.

Balík 20 tisíc letáčků ho vyšel na 12 tisíc korun a váží zhruba 50 kilogramů. „Jsou na křídovém papíře s gramáží 135 gramů na metr čtvereční. V tiskárně ho měli nějaké přebytky, tak nám to na něj udělali,“ zmiňuje Jeník.

Podle společnosti E.on by za kilogram křídového papíru získal ve sběrně v průměru 30 haléřů, tedy celkem 15 korun. Kdyby si z Českolipska udělal výlet do Prahy, ve sběrně Kopas sídlící v Záběhlicích by obdržel rovných 110 korun. V libereckém Totalšrotu však jen 50 korun.

Korytář neuspěl, přesto visel v tramvaji

Petr Jeník ale není jediný neúspěšný kandidát do Senátu, který na sebe upozornil i po prvním kole. V roce 2016 usiloval Jan Korytář (Změna) o křeslo v Senátu a zval voliče, aby ho podpořili ve druhém kole. Jeho tvář se objevovala v tramvajích krátce po prvním kole, v němž však neuspěl. Získal necelých 11 procent hlasů a do druhého kola nepostoupil.



„My jsme předpokládali, že se dostaneme do druhého kola a bylo potřeba (propagační materiály) dodat ještě před vyhlášením výsledků,“ potvrdil před čtyřmi lety Korytář. „Kdyby to šlo, tak bychom to tam už nedávali.“

Korytář tehdy přičítal vyvěšení plakátů i nepružnosti dopravního podniku. „Místo toho, aby ta firma jako každá soukromá řekla: ‚Dobrý, my vám to tam dáme, ale kdybyste se náhodou do druhého kola nedostali, tak vám to sundáme‘, tak v pořádku. Ale takhle se s tím nepárali, my jsme to zaplatili a bohužel to tento týden visí. Já z toho žádnou radost nemám,“ vysvětlil tehdy.