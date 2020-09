Stále se neví, proč spadl dům v Liberci. Sutiny musí zůstat i na chodníku

„Statik zatím zakázal s tím jakkoliv nakládat, protože ještě stále běží vyšetřování. Musí se přijít na to, co přesně zřícení domu způsobilo a následně, kdo za to může. Stále se neví, proč dům spadl,“ řekl primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Dvoupodlažní dům se nečekaně rozpadl minulý týden. Objekt začal zničehonic praskat a za chvíli se zřítila celá jedna venkovní stěna. Pak začaly odpadávat i další kusy.



Rodina Milana Šíra se dvěma malými dětmi tak během chvíle přišla o všechno. Z padajícího domu si nestihli nic vzít. A vyhrabat věci zpod suti už také nejde, vše je navíc naprosto zničené.

„Už jsem viděl za svoji profesi ledacos, ale tohle mi vyrazilo dech. Bylo hned jasné, že bez pomoci se ta rodina neobejde. Dnes už mají zajištěné bydlení v bytě 3+1, lidé jim naposílali i spoustu oblečení a nábytku,“ sdělil ředitel Městské policie v Liberci Ladislav Krajčík.

Právě u strážníků Milan Šír už přes 18 let pracuje, momentálně jako vrchní inspektor na operačním středisku. „V práci samozřejmě dostal volno, ale už sám říkal, že se potřebuje vrátit, aby přišel na jiné myšlenky,“ dodal Krajčík.

Postižená rodina našla dočasné zázemí u sousedů. Na transparentní účet už v rámci pomoci rodině přispělo přes 500 lidí a sešlo se téměř půl milionu korun. Dalších 200 tisíc teď chce přidat i město Liberec.



„Jde o mimořádnou situaci. Doufám, že zastupitelé pomoc schválí. Jen odvoz a likvidace sutě bude stát nemalé peníze,“ zmínil primátor.

„Chtěl bych všem moc poděkovat. Je úžasné, kolik lidí nabízí pomoc. Jsme vděčni za všechno,“ uvedl Milan Šír.