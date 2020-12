Chyběl nám led, stěžovali si otužilci v nádrži v českolipské Dubici

„Škoda, že to počasí nebylo víc vánoční, že není sníh ani led, ale i tak byla dobrá nálada a užili jsme si to,“ řekl Jiří Matička, jeden z otužilců. Ve vodě strávil zhruba čtvrt hodiny.

V České Lípě se ve čtvrtek otužilci koupali paradoxně v přírodní nádrži, v níž se v létě nedá koupat. Důvodem je vysoké množství sinic. Podle Matičky je voda v dubické nádrži čistá od září až do jara.



Pro skupinu českolipských otužilců to bylo první štědrodenní koupání, organizovaně se začali otužovat teprve od letošního roku. „Chodil jsem dřív sám, ale to mě moc nebavilo. Přes sociální sítě se ozvali a přidali další,“ uvedl Matička.

To, že se někdo koupe venku ve studené vodě, nepovažuje za nic neobvyklého. „Myslím, že dnes je to boom. Kdo se neotužuje, jako by nebyl,“ dodal. Dnes se otužilci koupali například i v jablonecké přehradě, jiní neorganizovaně si zaplavali v Liberci v Lesním koupališti.



Epidemie koronaviru, ale i další okolnosti, vyburcovaly letos k otužování spoustu lidí. Někteří se pochlubí snímkem na sociálních sítích nebo na ně zkrátka narazíte v mlžných a mrazivých dnech u rybníka.

Pražští otužilci by se také letos měli sejít na Memoriálu Alfreda Nikodéma, jehož 74. ročník se tradičně koná 26. prosince ve Vltavě na Slovanském ostrově v Praze. Národní sportovní agentura i přes zákaz konání obdobných sportovních aktivit akci podpořila a ministerstvo zdravotnictví pro její uspořádání udělilo výjimku.

Jejich vysočinští kolegové také na přelomu roku pořádají řadu akcí. Ve Žďáře je koupání u jezu v Sázavě naplánováno na 26. prosince, v Jihlavě vítají každoročně desítky plavců Nový rok v areálu Českého mlýna. Akce pro veřejnost pořádá v předvánočním termínu Klub ledních medvědů Třebíč.

Otužilci ve Žďáře nad Sázavou v roce 1984: