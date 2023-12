Muž na Českolipsku zabil svoji partnerku, tragédii předcházela hádka

„Dnes dopoledne v deset hodin jsme přijali oznámení o úmrtí ženy v Novém Boru. Na základě prvotního šetření věc vyšetřujeme jako násilný trestný čin, ke kterému došlo po hádce mezi partnery. Aktuálně na místě činu probíhají úkony trestního řízení. S ohledem na tuto skutečnost nebudeme v tuto chvíli k této tragické události poskytovat další detailnější informace,“ doplnila mluvčí.

Policie upozornila, že není čeho se bát, pachatele dopadla. V obchodních centrech a místech, kde se vyskytuje víc lidí, jsou sice dnes zesílené policejní hlídky, ty ale souvisejí s preventivním opatřením, které je reakcí na útok střelce ve čtvrtek odpoledne na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK). Střelec tam zabil 14 lidí a dalších 25 zranil, z toho deset lidí těžce. Mrtvý je i sám střelec.

„Jde o preventivní opatření v rámci výkonu služby, zaměřujeme se na místa, budovy, obchodní centra a školy, kde je předpoklad většího počtu osob. Někteří policisté mají i dlouhé zbraně, je to opravdu v rámci prevence, není to proto, že bychom měli nějaké informace, že by se mělo někde něco stát,“ zdůraznila Sochorová.