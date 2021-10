Z čeho se pilo za socialismu. Jablonecké muzeum připravilo unikátní výstavu

Expozice nazvaná Hledání rovnováhy představuje dobové komerční hity, prototypy i experimenty, s nimiž přicházeli designéři zvučných i méně známých jmen. Jde o skleněné výrobky sloužící k dekoraci i pro běžné užití v domácnostech či restauracích.

Muzeum mimo jiné na jedné ploše ukazuje všechny známé vzory i ty dnes již pozapomenuté a také vzpomíná na řadu už neexistujících státních firem.

Hlavní kurátor projektu Petr Nový připomíná, že dominantním výrobcem dutého užitkového lisovaného skla za socialismu byl teplický Sklo Union, pod nějž spadalo několik skláren po celé zemi.



„Drobné, ale komerčně velmi úspěšné skleněné zboží, zvané souhrnně krystalerie, dodávaly do celého světa Jablonecké sklárny v dnešní Desné, přes monopolní podnik zahraničního obchodu Skloexport. Projekt jabloneckého muzea představuje obě tyto výrobní polohy československého lisovaného skla,“ říká Nový.

Dodává, že muzeum pro přehlednost výstavu rozdělilo do čtyř časových celků. „To proto, abychom mohli ukázat, co je pro které období typické a co naopak výjimečné. Neopomenuli jsme ani období první republiky, které je pro pochopení geneze tohoto oboru velmi důležité. Celkem u nás návštěvníci uvidí kolem tři sta výrobků,“ doplnil kurátor.

Pozornost věnovali autoři výstavy identifikaci a dataci předmětů, které konzultovali s řadou pamětníků z výroby i exportu či soukromými sběrateli. Výsledkem není jen samotná výstava, ale i vůbec první odborná publikace v česko-anglické verzi.

Aktuální expozice, která bude k vidění až do 10. dubna příštího roku, navazuje na výstavu a knihu Kaleidoskop vkusu. Ta se věnovala jablonecké bižuterii na světových a domácích výstavách a momentálně ji zájemci mohou vidět v chebském v Retromuseu.