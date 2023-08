Každý pes jiná ves? Okolí jablonecké přehrady přechází na jednotný vzhled

Na světě je první ze série budov u jablonecké přehrady v jednotném vzhledu. Převážně dřevěný modul evokující starou plovárnu vyrostl v místě zvaném U Prutu. Uvnitř se nenabízí pouze jídlo a nápoje, ale lidé tu najdou také toalety, šatnu nebo uzamykatelné úložné boxy na úschovu věcí. Zázemí je připraveno tak, aby mohlo fungovat celoročně, a ne jenom v letní sezoně. Tento a další dva plánované podobné objekty měly ovšem vyrůst dříve, přípravy staveb však provázely komplikace.

Podobu novým stánkům vetkl pražský ateliér Prokš Přikryl architekti, který před třemi lety zvítězil ve veřejné architektonické soutěži. Marek Přikryl ze studia říká, že moduly v barvě dřeva doplněné černou mají být spojovacím prvkem všech tří míst, kde vyrostly a ještě vyrostou.

„Každá stavba je zároveň něčím charakteristická a trochu odlišná od jiných. Všechny mají společné to, že se dívají směrem k vodě, mají jasnou čelní a zadní stranu, krytou pavlač, která propojuje celý vnitřek do jednoho fungujícího celku, lámací dveře, takže už z dálky vidíte, zda je otevřeno, nebo zavřeno,“ odhaluje architekt.

Modul za více než dvanáct milionů korun je první vlaštovkou snah jablonecké radnice zkulturnit okolí vodní nádrže, kam přes horké léto zamíří i pět tisíc lidí denně.

„Ta idea, že se tady má nějakým způsobem kultivovat hygienické a gastronomické zázemí tady existovala dlouho a minimálně stav veřejných toalet byl problémem, na kterém se všichni shodli. Ty byly opravdu ve velmi špatném stavu. Věděli jsme, že s tím musíme něco udělat. A když už stavět nové WC, tak se hodilo to místo domyslet celé, se všemi službami, jako je třeba gastronomický provoz nebo věcmi, které tu chyběly, jako jsou převlékárna, případně nějaká půjčovna. Na tomto základě jsme stavěli zadání architektonické soutěže,“ osvětluje náměstek jabloneckého primátora Jakub Chuchlík.

S novým zázemím by také z okolí mšenské přehrady měly zmizet nevkusné či kýčovité reklamní poutače. „Vysoutěžení nájemci mají ve smlouvě povinnost všechny doplňky, označení a jiné zásahy konzultovat s městským architektem,“ podotýká náměstek.

Další primátorův náměstek Petr Roubíček zase vysvětluje, proč nové zázemí vyrůstá pomaleji, než radnice předpokládala. Původní plány hovořily již o minulé koupací sezoně. „Byli jsme blokováni Povodím Labe, jednání s nimi není jednoduché, jeho procesy jsou komplikované, ale posouváme se, i když ne takovým tempem, jak jsme si přáli. Proto jdeme jedno po druhém,“ vysvětluje Roubíček.

A proč jako první vyrostl zrovna stánek U Prutu? „Protože tady na této straně nebyly jediné funkční toalety s celoročním provozem, vše bylo závislé na sezonnosti. My jsme toalety oddělili, máme je ve správě, a to proto, aby nebyly otevřené pouze v době, kdy je otevřeno občerstvení. Zatím přes léto fungují v provozu od devíti hodin ráno do deseti večer,“ upozorňuje náměstek.

V provozu po celý rok

Stánek, jenž přes léto funguje od jedenácti do deseti hodin večer, chce ve zkráceném provozu fungovat i v podzimních, zimních a jarních měsících. Provozovatel KFKS Gastro nabízí tři druhy čepovaného piva, limonády, míchané nápoje, klobásu, saláty, na zimní měsíce slibuje horké nápoje a polévky.

„Budeme se snažit o moderní streetfoodovou gastronomii z čerstvých a lokálních surovin. Nabídku bychom rádi upravovali podle ohlasů lidí,“ říká provozovatel František Kozel.

Stánek U Prutu měl i přes zpoždění nakonec vyrůst již letos v dubnu. Město ho však od stavební firmy Development přebralo až na konci července. Za zpoždění prací radnice firmě naúčtovala penále bezmála 1,4 milionu korun.

Další dva moduly se mají objevit nedaleko plaveckého bazénu a u bývalé Bižuterie. „Máme v podstatě připraveno, je po revizi projektu, připravujeme výběrové řízení na zhotovitele a pravděpodobně v září ho vyhlásíme. Předpokládáme, že v jarní sezoně by se mělo začít stavět,“ uvádí náměstek Chuchlík.